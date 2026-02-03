Mercedes stupita dalla vettura del rivale per il 2026

La Mercedes ha dichiarato di essere rimasta stupita dal design dell'AMR26 di Fernando Alonso per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

George Russell, uno dei principali contendenti al titolo della prossima stagione, ha rilasciato dichiarazioni pubblicate da The Race sulla vettura progettata da Adrian Newey.

Ecco cosa ha detto: "Quello che Adrian ha fatto con quella macchina, è davvero spettacolare. E negli ultimi anni Honda con Red Bull ha avuto un motore molto buono. Sappiamo anche di cosa sono capaci. L'Aston Martin è stata probabilmente la più eccezionale in termini di design.

"Tutti guardavano quelle sospensioni posteriori e ovviamente visivamente sembrano molto impressionanti, ma non è una gara di quanto siano attraenti." È una gara di velocità in pista. Quindi la gente è sempre alla ricerca dell'auto più veloce, e lo scopriremo a Melbourne.

"Chiunque sia, è l'auto da cui vorrete provare e da cui trarre ispirazione. Si è parlato molto del fatto che il propulsore della Red Bull non fosse all'altezza nel primo anno. Ma da quello che abbiamo visto finora, hanno sicuramente dato il massimo.

"Il propulsore Ferrari sembra affidabile; hanno fatto molti giri, non molto indietro rispetto a noi durante i test, e dal punto di vista del propulsore, anche la Haas ha fatto molti giri con i motori Ferrari", ha osservato il pilota britannico.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

