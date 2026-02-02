Russell si è infortunato con la sua stessa monoposto di F1

La stella della Mercedes in Formula 1, George Russell, ha rivelato di aver subito un lieve infortunio durante i test di pre-stagione a causa di un episodio alquanto insolito.

La scorsa settimana, nel test privato a Barcellona, ha debuttato con la nuova W17, mentre il team ha sorpreso per l’eccezionale affidabilità dimostrata nonostante l’applicazione ancora preliminare delle nuove regolamentazioni. La monoposto ha completato oltre 500 giri e le interviste con Russell e Kimi Antonelli hanno confermato un inizio molto positivo, testimoniando come la velocità vada di pari passo con l’affidabilità tecnica. Anche se i tempi ufficiali sul Circuit de Barcelona-Catalunya non sono stati ancora comunicati dalla F1, l’ottimo avvio alimenta i rumors su un vantaggio competitivo in vista della stagione.

Il brillante inizio ha confermato le voci di corridoio che circolavano durante l’inverno, suggerendo che Mercedes potrebbe mettere in difficoltà i rivali grazie all’innovativa applicazione delle nuove normative. Tuttavia, Russell ha raccontato di un curioso incidente con la sua W17: in un video pubblicato sul profilo Instagram di Mercedes, si è visto il pilota inglese con una borsa di ghiaccio sulla gamba. Alla domanda su cosa fosse accaduto, ha commentato: "Devo ammettere che ho un po’... dato un portotto alla vettura", riferendosi all’impatto che ha lasciato una notevole escoriazione sul proprio stinco, pur rassicurando che presto il disagio si attenuerà.

Calendario dei test di pre-stagione della F1

Russell e la sua W17 partiranno per il Bahrein il prossimo mese per partecipare al primo di due eventi di prova, organizzati su tre giorni al Circuito Internazionale del Bahrein.

La prima sessione, che si terrà dall’11 al 13 febbraio, offrirà uno spaccato più dettagliato della situazione delle scuderie nella corsa al titolo di quest’anno, con i tempi ufficiali che saranno rilevati tramite il feed dati della F1 – una novità rispetto al test privato di Barcellona. Il secondo evento, dal 18 al 20 febbraio, sarà trasmesso in diretta su F1TV e su Sky Sports F1 nel Regno Unito, garantendo agli appassionati un coinvolgimento totale.

Quando inizia la stagione di F1 2026?

Russell tornerà in azione con l’inizio della stagione 2026, che debutterà a Melbourne durante il Gran Premio d’Australia. La gara inaugurale si svolgerà l’8 marzo alle 15:00 ora locale (AEDT), equivalenti alle 4:00 GMT e alle 23:00 ET, ed sarà preceduta da sessioni di allenamento e qualifiche che si terranno rispettivamente venerdì e sabato dello stesso weekend.

