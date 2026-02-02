Hamilton ha BLOCCATO il passaggio della stella della F1 alla Mercedes

L'ex capo della Mercedes in Formula 1, Ross Brawn, ha recentemente svelato che nel 2012 la scuderia era vicina a ingaggiare Nico Hulkenberg.

All'epoca, Mercedes cercava una stella in grado di prendere il posto di Michael Schumacher, il sette volte campione del mondo che aveva deciso di ritirarsi a fine stagione. Il giovane pilota, allora in Force India, aveva collezionato 63 punti nella stagione precedente e aveva già fatto parlare di sé quando, due anni prima, aveva conquistato la pole position nel Gran Premio del Brasile 2010, dimostrando un talento che catturò subito l’attenzione degli addetti ai lavori.

Da casa tedesca, Mercedes puntava a completare il proprio organico con piloti di radice germanica, in vista di rafforzare il legame tra Schumacher e Nico Rosberg. Tuttavia, la situazione cambiò rapidamente con l’avvicinarsi di Lewis Hamilton, campione del mondo nel 2008, che cercava nuove sfide lontano dalla McLaren. Alla fine, la trattativa con Hamilton ebbe successo e il pilota, che in seguito avrebbe vinto sei titoli mondiali in otto anni, contribuì in maniera decisiva a portare Mercedes a conquistare otto titoli consecutivi di costruttori tra il 2014 e il 2021.

Ross Brawn ha commentato la vicenda dichiarando: "Durante il mio periodo in Mercedes eravamo vicinissimi a ingaggiare Nico, perché non eravamo certi della scelta di Lewis per il 2013. Abbiamo incontrato diverse difficoltà nel bloccare un accordo con Lewis e, in quell’occasione, Nico si trovava in prima linea come riserva. Gli ho spiegato in tutta trasparenza la situazione: c’era una possibilità, ma tutto dipendeva dalla decisione finale di Lewis. Quando quest’ultimo ha firmato con noi, abbiamo deciso di non procedere con Nico, anche se mi sarebbe piaciuto lavorare con un pilota così eccezionale."

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

L'altra opzione nella carriera di Hulkenberg

È facile immaginare che, se Nico Hulkenberg si fosse unito a Mercedes nel 2013, avrebbe potuto conquistare titoli mondiali, considerando la trasformazione della scuderia in una vera e propria potenza a partire dal 2014. In quella situazione, il pilota avrebbe potuto collezionare varie vittorie nei Gran Premi. Invece, il percorso preso fu diverso: Hulkenberg passò per Sauber prima di rientrare in Force India nel 2014 e stabilì il record per il maggior numero di partecipazioni a gare senza salire sul podio, status poi battuto nel 2025 durante il Gran Premio di Silverstone dopo 239 gare.

Oggi, a 38 anni, Hulkenberg sembra pronto a intraprendere la fase più emozionante della sua carriera. A partire dal 2026 affiancherà Audi, che ha preso le redini dell’ex Sauber con l’intento di conquistare il campionato mondiale prima del 2030. Il pilota sarà una pedina fondamentale in questo ambizioso progetto, che promette di riscrivere le sorti della nuova era in Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato