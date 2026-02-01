Sainz riceve FINALMENTE buone notizie dalla Williams dopo i giorni di test di F1
La preparazione di Williams per la nuova stagione non è stata affatto lineare. Tuttavia, si intravede finalmente un barlume di speranza, dato che il team di Grove ha superato il crashtest FIA, come confermato da Autoracer.
La scorsa stagione, Williams aveva già dimostrato di impegnarsi seriamente per il progetto dell'auto 2026, investendo tempo e risorse in un’operazione che, sebbene svolta in gran parte dietro le quinte, ha incontrato notevoli ostacoli nella fase finale di messa a punto.
Il team ha infatti perso alcuni giorni fondamentali di test a Barcellona e, in diverse occasioni, non è riuscito a superare le rigorose prove d’urto richieste dalla FIA.
Prova d'urto della FIA
Dietro le quinte, gli ingegneri lavorano intensamente per perfezionare la nuova monoposto, e i recenti sviluppi sono un segnale positivo.
Gli specialisti sono riusciti a ottimizzare il telaio, ottenendo così il superamento della prova d’urto grazie all’aggiunta di 20-30 kg al veicolo, un adeguamento indispensabile per garantire la sicurezza. Il ritardo nei preparativi ha però sconvolto l’intero calendario in vista della prossima stagione: la presentazione della FW-48 è fissata per il 3 febbraio, sebbene il formato dell’evento resti ancora da definire.
Inizialmente si era ipotizzato un incontro in presenza, nello stile di Red Bull Racing, ma la mancanza di tempo potrebbe spingere Williams a optare per una presentazione virtuale.
