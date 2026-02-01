Tradimento di Alonso? Newey continua a lavorare per la Red Bull

Nonostante Adrian Newey non collabori più ufficialmente con la Red Bull Racing, continua a dare il suo contributo fondamentale allo sviluppo del RB17, l’iperauto del gruppo austriaco.

Questo ambizioso progetto gli permette di realizzare uno dei suoi sogni più grandi: progettare un’auto adatta anche alla guida quotidiana. Molti avevano ipotizzato che, con l’arrivo in Aston Martin, Newey avrebbe lasciato alle spalle questa sfida, ma la realtà si è rivelata ben diversa.

Newey continua a contribuire allo sviluppo del RB17

Rob Gray, direttore tecnico di Red Bull Advanced Technologies, ha dichiarato a Top Gear che Newey resta coinvolto nel progetto in maniera attiva e costante. “Adrian continua a consigliarci e si interessa a ogni minimo dettaglio.

Abbiamo già realizzato gli elementi essenziali della sua visione e, quando serve, è sempre a una semplice telefonata di distanza”, ha spiegato Gray con chiarezza. Il famoso progettista ha inoltre apportato modifiche rilevanti nel design: una delle sue recenti proposte ha spostato lo scarico sulla parte posteriore del cofano motore, un cambiamento che ha richiesto un’attenta gestione termica per evitare surriscaldamenti e possibili incendi.

This is the final design for Red Bull’s wild RB17 hypercar ➡️ https://t.co/vRBxAj5zIh pic.twitter.com/1W5aAnNLF4 — Top Gear (@BBC_TopGear) January 2, 2026

