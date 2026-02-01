Mercedes, Ferrari e TUTTI i chilometri di ogni team di F1 e fornitore di motori a Barcellona

La sessione di shakedown della Formula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya è giunta al termine. Sebbene sia sempre interessante osservare i tempi sul giro, l’obiettivo principale resta quello di accumulare chilometri.

In questo riepilogo, GPFans offre uno sguardo dettagliato sulla distanza percorsa dai team e dai fornitori di motori, mettendo in evidenza le performance individuali e di squadra in una fase di test ricca di variabili ed imprevisti.

Il primo giorno ha visto Isack Hadjar, il nuovo compagno di Max Verstappen in Red Bull, imporsi come il pilota più veloce, mentre Esteban Ocon, in Haas, ha totalizzato il maggior numero di chilometri. Il secondo giorno, un’intensa pioggia ha limitato l’azione principalmente a Ferrari e Red Bull: Verstappen ha registrato il miglior tempo e Hadjar ha concluso la sessione pomeridiana a seguito di un incidente. Il terzo giorno, invece, ha evidenziato problemi di affidabilità per Haas – una situazione che ha riguardato anche Audi – e Mercedes, completando 183 giri, ha assicurato un netto 1-2 con Kimi Antonelli e George Russell.

Il quarto giorno ha visto Mercedes confermare il proprio dominio, sia in termini di chilometri accumulati sia nel segnare il miglior tempo. Aston Martin ha effettuato i suoi primi giri con l’AMR26, debuttato mercoledì sera, mentre Williams ha preferito restare in disparte. Infine, venerdì, Ferrari e McLaren hanno guidato la classifica dei tempi, chiudendo una settimana di prove intense che hanno dato importanti indicazioni in vista della stagione.

Programmi

Ogni team di Formula 1 ha potuto mettersi in pista al Circuit de Barcelona-Catalunya in soli tre dei cinque giorni previsti, concentrando gli sforzi per ottimizzare le prestazioni in vista degli imminenti impegni regolamentari.

Team Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì McLaren ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ Mercedes ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ Red Bull ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ Ferrari ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ Williams ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ Racing Bulls ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ Aston Martin ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ Haas ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ Audi ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ Alpine ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ Cadillac ✔ ✖ ✖ ✔ ✔

Resumen de equipos

Mercedes ha percorso la distanza maggiore, anche se il conteggio totale dei giri può variare leggermente in base all’inclusione o meno delle manovre d’ingresso e d’uscita. I dati qui riportati, che evidenziano giri totali e chilometri percorsi, sottolineano la superiorità del team traguardista a livello di prova, offrendo spunti interessanti per l’analisi della prossima stagione.

Team Giri totali Chilometri totali Mercedes 500 2329 Ferrari 437 2035 Haas 390 1816 Alpine 347 1616 Racing Bulls 321 1495 Red Bull 303 1411 McLaren 287 1337 Audi 240 1118 Cadillac 164 764 Aston Martin 66 307 Williams 0 0

Resumen de proveedores de motores

Anche tra i fornitori di motori, Mercedes si conferma leader, dominando sia la classifica dei team che quella degli engine. I dati raccolti durante la sessione di shakedown evidenziano l’efficacia del motore Mercedes, capace di garantire prestazioni elevate su un numero significativo di giri, seguiti in ordine da Ferrari, Red Bull Ford, Audi e Honda. Queste informazioni offrono importanti spunti per confrontare l’efficienza tecnica dei vari produttori in vista della stagione in arrivo.

Fornitore di motore Giri totali Chilometri totali Mercedes 1134 5281 Ferrari 991 4615 Red Bull Ford 624 2906 Audi 240 1118 Honda 66 307

