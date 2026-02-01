Mercedes, Ferrari e TUTTI i chilometri di ogni team di F1 e fornitore di motori a Barcellona
Mercedes, Ferrari e TUTTI i chilometri di ogni team di F1 e fornitore di motori a Barcellona
La sessione di shakedown della Formula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya è giunta al termine. Sebbene sia sempre interessante osservare i tempi sul giro, l’obiettivo principale resta quello di accumulare chilometri.
In questo riepilogo, GPFans offre uno sguardo dettagliato sulla distanza percorsa dai team e dai fornitori di motori, mettendo in evidenza le performance individuali e di squadra in una fase di test ricca di variabili ed imprevisti.
Il primo giorno ha visto Isack Hadjar, il nuovo compagno di Max Verstappen in Red Bull, imporsi come il pilota più veloce, mentre Esteban Ocon, in Haas, ha totalizzato il maggior numero di chilometri. Il secondo giorno, un’intensa pioggia ha limitato l’azione principalmente a Ferrari e Red Bull: Verstappen ha registrato il miglior tempo e Hadjar ha concluso la sessione pomeridiana a seguito di un incidente. Il terzo giorno, invece, ha evidenziato problemi di affidabilità per Haas – una situazione che ha riguardato anche Audi – e Mercedes, completando 183 giri, ha assicurato un netto 1-2 con Kimi Antonelli e George Russell.
Il quarto giorno ha visto Mercedes confermare il proprio dominio, sia in termini di chilometri accumulati sia nel segnare il miglior tempo. Aston Martin ha effettuato i suoi primi giri con l’AMR26, debuttato mercoledì sera, mentre Williams ha preferito restare in disparte. Infine, venerdì, Ferrari e McLaren hanno guidato la classifica dei tempi, chiudendo una settimana di prove intense che hanno dato importanti indicazioni in vista della stagione.
Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes
Programmi
Ogni team di Formula 1 ha potuto mettersi in pista al Circuit de Barcelona-Catalunya in soli tre dei cinque giorni previsti, concentrando gli sforzi per ottimizzare le prestazioni in vista degli imminenti impegni regolamentari.
|Team
|Lunedì
|Martedì
|Mercoledì
|Giovedì
|Venerdì
|McLaren
|✖
|✖
|✔
|✔
|✔
|Mercedes
|✔
|✖
|✔
|✔
|✖
|Red Bull
|✔
|✔
|✖
|✖
|✔
|Ferrari
|✖
|✔
|✖
|✔
|✔
|Williams
|✖
|✖
|✖
|✖
|✖
|Racing Bulls
|✔
|✖
|✔
|✔
|✖
|Aston Martin
|✖
|✖
|✖
|✔
|✔
|Haas
|✔
|✖
|✔
|✖
|✔
|Audi
|✔
|✖
|✔
|✖
|✔
|Alpine
|✔
|✖
|✔
|✖
|✔
|Cadillac
|✔
|✖
|✖
|✔
|✔
Resumen de equipos
Mercedes ha percorso la distanza maggiore, anche se il conteggio totale dei giri può variare leggermente in base all’inclusione o meno delle manovre d’ingresso e d’uscita. I dati qui riportati, che evidenziano giri totali e chilometri percorsi, sottolineano la superiorità del team traguardista a livello di prova, offrendo spunti interessanti per l’analisi della prossima stagione.
|Team
|Giri totali
|Chilometri totali
|Mercedes
|500
|2329
|Ferrari
|437
|2035
|Haas
|390
|1816
|Alpine
|347
|1616
|Racing Bulls
|321
|1495
|Red Bull
|303
|1411
|McLaren
|287
|1337
|Audi
|240
|1118
|Cadillac
|164
|764
|Aston Martin
|66
|307
|Williams
|0
|0
Resumen de proveedores de motores
Anche tra i fornitori di motori, Mercedes si conferma leader, dominando sia la classifica dei team che quella degli engine. I dati raccolti durante la sessione di shakedown evidenziano l’efficacia del motore Mercedes, capace di garantire prestazioni elevate su un numero significativo di giri, seguiti in ordine da Ferrari, Red Bull Ford, Audi e Honda. Queste informazioni offrono importanti spunti per confrontare l’efficienza tecnica dei vari produttori in vista della stagione in arrivo.
|Fornitore di motore
|Giri totali
|Chilometri totali
|Mercedes
|1134
|5281
|Ferrari
|991
|4615
|Red Bull Ford
|624
|2906
|Audi
|240
|1118
|Honda
|66
|307
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Sainz riceve FINALMENTE buone notizie dalla Williams dopo i giorni di test di F1
- 3 ore fa
Tradimento di Alonso? Newey continua a lavorare per la Red Bull
- 3 ore fa
Mercedes, Ferrari e TUTTI i chilometri di ogni team di F1 e fornitore di motori a Barcellona
- Oggi 19:38
La monoposto di Senna sta per entrare nella STORIA della F1
- Oggi 19:31
La verità su Hamilton e il suo GRANDE PROBLEMA in Ferrari
- Oggi 19:22
La Mercedes risponde al trucco usato per battere McLaren e Verstappen
- Oggi 17:59
Molto letto
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- 21 gennaio
La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- 12 gennaio