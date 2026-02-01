La monoposto di Senna sta per entrare nella STORIA della F1

In asta viene messo in vendita un monoposto di Formula 1 guidato da Ayrton Senna, veicolo destinato a diventare uno dei modelli più costosi nella storia del motorsport.

Senna, triple campione del mondo, è universalmente riconosciuto come uno dei migliori piloti di sempre e occupa il terzo posto nella storica classifica delle pole position, continuando a ispirare intere generazioni di appassionati.

Il pilota brasiliano perse tragicamente la vita durante il Gran Premio di San Marino del 1994, un weekend segnato anche dall’incidente fatale di Roland Ratzenberger. Quell’evento rappresentò un punto di svolta per la sicurezza in Formula 1, con norme che da allora hanno contribuito a rendere le gare significativamente più sicure.

RM Sotheby’s ci riporta agli albori della leggendaria carriera di Senna proponendo in vendita una delle sue Lotus. Prima di esprimere tutto il suo splendore con la McLaren, Senna mostrava già il suo straordinario talento in Lotus, ottenendo le sue prime sei vittorie in Gran Premi tra il 1985 e il 1987, un periodo che ne sottolinea l’innegabile predisposizione per le corse.

Il veicolo in questione è un Lotus 98T del 1986, attualmente di proprietà privata ad Alton, nel Regno Unito, con un prezzo stimato tra i 9,5 e i 12 milioni di dollari (circa 9 milioni di sterline). Il telaio fu guidato personalmente da Senna in otto gare durante la stagione, distinguendosi grazie alle vittorie in Gran Premi in Spagna e negli Stati Uniti, trasformando questa vettura in un simbolo dei suoi esordi e di un’epoca indimenticabile nel mondo della F1.

Inoltre, il Lotus si distingue come l’ultimo monoposto a sfoggiare il celebre design nero e dorato dei John Player Special, emblema degli anni ’70 e ’80 nel motorsport. Tale stile, che in passato portò anche Emerson Fittipaldi alla vetta delle competizioni con il Lotus del 1972, rimane un ricordo indelebile della storia gloriosa della Formula 1.

Le vetture di F1 più costose mai vendute

Se il valore raggiunto – e addirittura superato – di questo Lotus 98T dovesse confermare le stime di RM Sotheby’s, il veicolo potrebbe inserirsi tra le cinque vetture di Formula 1 più costose mai vendute. Il quinto posto è attualmente occupato da una Ferrari del 2003, venduta per poco più di 10 milioni di sterline.

Le prime tre posizioni di questa esclusiva classifica sono riservate ai modelli Mercedes: in particolare, il Mercedes W04 del 2013, guidato dal sette volte campione mondiale Lewis Hamilton, fu messo all’asta per oltre 15 milioni di sterline.

Le due vetture al primo posto sono autentiche opere d’arte storiche: si tratta di due Mercedes appartenute a Juan Manuel Fangio, tra cui il Mercedes W196R Stromlinienwagen del 1954, pilotato da Fangio e Sir Stirling Moss, che ha raggiunto il sorprendente valore di 42,7 milioni di sterline nel 2025.

