La Mercedes risponde al trucco usato per battere McLaren e Verstappen

Secondo alcune indiscrezioni, Mercedes avrebbe ideato una strategia innovativa per sfruttare al meglio il rapporto di compressione nelle nuove unità di potenza destinate alla stagione 2026 di Formula 1.

In pratica, il team tedesco starebbe lavorando per modificare il motore a combustione, superando il limite regolamentare di 16:1 – misurato a temperatura ambiente – e raggiungendo, una volta raggiunta la temperatura ottimale e considerata l’espansione dei materiali dei cilindri, un rapporto fino a 18:1.

Questa manovra, seppur entro i margini legali, ha già sollevato perplessità da parte di Audi, Ferrari e Honda, e pare che anche Red Bull-Ford abbia intrapreso una strada similare, reclutando persino un ingegnere ex Mercedes.

Hywel Thomas, amministratore delegato di Mercedes AMG High Performance Powertrains, ha spiegato come l’azienda abbia destinato ingenti investimenti a banchi prova e simulatori virtuali per ottimizzare ogni processo produttivo in vista della nuova stagione.

Secondo lui, le prime sessioni di test rappresenteranno un momento cruciale per valutare le prestazioni complessive della vettura, dai pneumatici all’efficienza dei vari componenti, permettendo di lavorare in maniera accurata su ogni dettaglio e spingendo il team a colmare il divario con le rivali.

Related image

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Nuove normative: la porta aperta a tecniche ingegnose

In merito alle nuove regolamentazioni, Thomas ha ammesso che è ancora difficile prevedere con esattezza quanta potenza verrà erogata nella prima gara.

Le norme infatti offrono la possibilità a ciascun team di sfruttare piccoli margini legali, che se utilizzati con accortezza potrebbero tradursi in un vantaggio competitivo non trascurabile. Pur essendo state studiate per contenere abusi, le regole lasciano spazio a interpretazioni ingegnose, alimentando così la corsa all’innovazione nel mondo della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato