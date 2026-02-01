La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1

Il responsabile dei motori di Ferrari in F1 ha annunciato un incontro straordinario con la FIA per affrontare un tema particolarmente delicato: il possibile vuoto normativo che potrebbe interessare i motori previsti per il 2026.

L’obiettivo, secondo il team di Ferrari, è chiarire la questione in modo da garantire il pieno rispetto delle regole attualmente in vigore, eliminando ogni ambiguità che potrebbe influenzare il futuro della competizione.

Giovedì scorso, la FIA ha riunito tutti i costruttori per discutere di un’anomalia rilevata da Mercedes e Red Bull nella normativa. Secondo queste squadre, i loro motori potrebbero operare con un rapporto di compressione pari a 18:1, anziché i 16:1 stabiliti, aumentando tale valore quando la temperatura sale. Questo margine, che darebbe un vantaggio stimato intorno a 0,3 secondi, ha destato preoccupazione anche in altri settori, coinvolgendo produttori come Audi, Ferrari e Honda.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate diverse soluzioni per misurare la compressione a temperature elevate, ma non è stato possibile definire un metodo di verifica condiviso. Al momento, le configurazioni adottate da Mercedes e Red Bull rientrano nei limiti della normativa esistente, lasciando aperta la questione in attesa di ulteriori approfondimenti.

È davvero la fine della polemica sui motori?

La risposta è negativa. Enrico Gualtieri, direttore tecnico dei motori in Ferrari, ha confermato che è in programma un nuovo incontro con il comitato consultivo delle unità di potenza.

"Stiamo affrontando la questione insieme alla FIA e siamo in costante confronto", ha spiegato Gualtieri, aggiungendo: "Abbiamo già svolto una riunione tecnica e ne abbiamo programmata un’altra nei prossimi giorni, prima della sessione del comitato.

Siamo fiduciosi che, rispettando le procedure e le normative vigenti, si arriverà a una soluzione nelle prossime settimane". Inoltre, qualora venisse introdotto un nuovo metodo di misurazione, questo dovrà essere sottoposto al voto della Commissione F1.

