Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1

Checo Pérez ha dichiarato che la sua carriera in Formula 1 avrebbe potuto prendere una piega completamente diversa se non fosse intervenuto Lewis Hamilton.

Il pilota messicano svela di essere stato a un passo dall’essere ingaggiato dalla Mercedes, un’opportunità che avrebbe radicalmente cambiato il suo destino sportivo. Durante il solido debutto con Sauber, Pérez ricordava come la scuderia tedesca rappresentasse una scelta concreta, in un periodo in cui, dal 2014 al 2021, la Mercedes dominava la categoria, offrendo un ruolo il cui potenziale avrebbe potuto trasformarsi in una lotta per il campionato mondiale.

La svolta avvenne con l’arrivo di Lewis Hamilton, che lasciò la McLaren per unirsi alla Mercedes, una mossa sorprendente che cambiò le dinamiche interne del team. Con la partenza del campione britannico, McLaren si trovò a dover ripensare la propria strategia e, alla fine, manifestò interesse nei confronti di Pérez. “Si è presentata un’occasione che non avrei mai immaginato”, ha raccontato il pilota nel podcast Cracks, sottolineando come quell’opportunità rappresentasse una scelta ponderata in un panorama fortemente influenzato dalle dinamiche di mercato e dalle decisioni dei grandi protagonisti.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Quanti anni ha firmato Lewis Hamilton per la Ferrari?

Secondo quanto riferito dal giornalista Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non è una scelta effimera. Hamilton ha firmato un contratto con struttura 2+1, che prevede la possibilità di estenderlo fino al 2026, segnando un momento storico per la Formula 1.

Vedere il campione britannico vestire il rosso della Ferrari era stato finora considerato un sogno quasi irraggiungibile, soprattutto se si pensa che nessun pilota del suo calibro aveva mai calpestato Maranello in precedenza. L’annuncio ha diviso le opinioni e lasciato spazio a fervide aspettative, facendo emergere un parallelo con la carriera di Michael Schumacher, il quale vinse due dei suoi titoli mondiali prima di approdare alla Scuderia.

Nel comunicato ufficiale, Ferrari ha confermato che Hamilton entrerà a far parte del team a partire dal 2025, sottoscrivendo un contratto pluriennale. Oltre alla valenza simbolica, l’accordo si configura come uno dei più vantaggiosi dal punto di vista economico, consolidando la posizione del pilota britannico tra i meglio retribuiti della griglia. L’arrivo del campione a Ferrari segna senza dubbio un nuovo ed emozionante capitolo nella storia della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato