L'oggetto che ha dato inizio a tutto per Hamilton viene rivelato da suo padre

Il padre di Lewis Hamilton, Anthony Hamilton, ha rivelato l’oggetto che ha segnato l’inizio della carriera del figlio, sette volte campione di Formula 1.

Hamilton è diventato il pilota più premiato nella storia della F1, eguagliando il record di titoli mondiali di Michael Schumacher e superando il leggendario tedesco per vittorie, podi e partenze dalla pole position. Il britannico ha debuttato nel 2007, dopo aver vinto il GP2 nel 2006, e ha collezionato numerosi successi nelle categorie minori.

Anthony Hamilton ci riporta a un ricordo molto personale, condividendo un post sul suo Instagram. Nella foto compare un modellino telecomandato ormai malconcio, lo stesso che possedeva Lewis all’età di cinque anni.

Con tono emozionato, il padre ha commentato: “Questo oggetto lo conservo nel mio ufficio di casa e lo guardo ogni giorno. È il primo modellino telecomandato che ha dato inizio a questa avventura nel 1990, quando Lewis aveva cinque anni. Forse noterai anche una ruota rotta… Fu allora che decisi di comprargli un modello più grande, e qui prese vita la vera storia.”

Hamilton cerca di riprendersi nel 2026

Dopo 19 anni in F1 costellati di trionfi, si prospetta una svolta per Hamilton. Il pilota britannico, ora 41enne, ha affrontato una stagione 2025 altalenante, chiudendo il campionato al sesto posto.

Quell’anno ha segnato anche l’inizio della sua avventura con la Ferrari, sebbene il suo rendimento sia stato oscurato, terminando con 86 punti in meno rispetto al compagno Charles Leclerc. Il contratto di Hamilton scadrà al termine della stagione 2026, e il pilota è fiducioso che il nuovo anno cambi rotta.

Le nuove regolamentazioni annunciano cambiamenti radicali nell’ingegneria dei monoposto, potenzialmente in grado di dare a Ferrari vetture più competitive sia per Hamilton che per Leclerc.

Inoltre, il restyling dei modelli rende ancora incerta la capacità di adattamento di alcuni piloti alla nuova generazione. Si ipotizza che queste nuove vetture possano valorizzare maggiormente il talento di Hamilton, a differenza dei modelli a effetto suolo che, tra il 2022 e il 2025, gli hanno permesso di conquistare solo due vittorie in quattro stagioni.

