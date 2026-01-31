NON CREDERAI a cosa fa Lewis Hamilton con i suoi MILIONI!

Lewis Hamilton è uno dei piloti di F1 più pagati, ma sapevate come spende parte della sua fortuna? Collezionando carte Pokémon.

In un recente articolo durante la Settimana della Moda di Parigi, Hamilton è stato intervistato da Vogue Francia. Durante la conversazione, il pilota 41enne ha sorpreso tutti rivelando come spende i suoi milioni: il suo hobby, collezionare carte.

Hamilton ha commentato: "Colleziono carte. Ho carte Pokémon, Star Wars e carte sportive. Da bambino, scambiavo carte delle riviste di calcio con i miei amici, e questa passione non ha fatto che crescere. Compro nuove carte ogni settimana!"

Secondo Forbes, nel 2025 Hamilton si è classificato al secondo posto tra i piloti più pagati in griglia, con uno stipendio di 70 milioni di dollari, più un bonus di 0,5 milioni di dollari.

Mentre altri piloti ostentano le loro supercar come simbolo del loro successo, Hamilton ha deciso di vendere la sua collezione l'anno scorso. A Baku, ha spiegato, "Non ho più auto; me ne sono sbarazzato tutte. Oggi sono attratto dal mondo dell'arte. Se mai decidessi di comprare un'auto, sceglierei una F40, che è più di un semplice veicolo: è un'opera d'arte".

Il mondo dell'arte rafforza l'immagine di lusso di Hamilton, che è anche una figura di spicco nell'alta moda, uno status recentemente consolidato dal suo ruolo di ambasciatore Dior.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

