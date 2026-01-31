ALTRI PROBLEMI per la rivale della Mercedes nel 2026!

L'Aston Martin, forse la principale rivale della Mercedes, ha apportato un cambiamento dell'ultimo minuto ai suoi piani in vista dell'inizio della stagione 2026 con Fernando Alonso.

Il team del due volte campione del mondo ha saltato i primi giorni dello shakedown a Barcellona, ​​il che ha suscitato preoccupazione tra i tifosi, che hanno assistito alle varie sessioni di test degli altri team.

Pertanto, la stampa ha riportato che l'Aston avrebbe svolto un test privato questo sabato per recuperare il tempo perso; tuttavia, il giornalista Fabio Marchi ha rivelato un cambio di programma.

"Finalmente, mi è stato detto che oggi non ci sarà una giornata di riprese. L'Aston Martin torna a Silverstone. Si tengono questo asso nella manica", ha riferito in un messaggio condiviso sui suoi social media.

Pertanto, non sarà prima dei test del Bahrein che vedremo Fernando Alonso al volante dell'Aston Martin progettata da Adrian Newey. Questo suggerisce che Kimi Antonelli e George Russell godranno di alcuni vantaggi.

Correlato: ATTENZIONE Kimi Antonelli: ENORME PREOCCUPAZIONE rivelata in Mercedes

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato