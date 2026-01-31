ATTENZIONE Kimi Antonelli: ENORME PREOCCUPAZIONE rivelata in Mercedes

Una nuova importante preoccupazione è emersa in Mercedes in merito alla prima gara del 2026 con Kimi Antonelli.

Sebbene si prevedesse che la Formula 1 passasse a carburanti sostenibili al 100% nel 2026, secondo Motorsport.com, i team stanno attualmente gareggiando a Barcellona utilizzando una soluzione provvisoria. Questa alternativa costa circa l'85% in meno rispetto al nuovo e-fuel, che dovrebbe essere utilizzato a partire dal Gran Premio di Melbourne.

Negli ultimi mesi si è discusso molto dei nuovi motori e delle nuove monoposto. Tuttavia, anche la questione del carburante è in primo piano, poiché diventerà significativamente più importante nella prossima stagione. L'intenzione è che, a partire da quest'anno, fornitori come Shell, Petronas, BP ed ExxonMobil forniscano carburanti sostenibili al 100%, sebbene nella pratica ciò rappresenti una sfida maggiore del previsto.

Fonti del settore confermano che i team stanno attualmente utilizzando combustibili fossili prodotti con il processo ISO 2025, che conferisce loro le proprietà richieste per il weekend di gara di Melbourne. Questo carburante viene presentato come una soluzione temporanea durante questa fase di transizione.

La decisione di utilizzare questo carburante alternativo durante la prima settimana di test è dovuta a due fattori: in primo luogo, la produzione del nuovo carburante è estremamente costosa e, in secondo luogo, i fornitori stanno ancora perfezionando sia i processi produttivi che la logistica delle materie prime necessarie per il suo sviluppo.

Inizialmente, il nuovo carburante avrebbe dovuto essere utilizzato a Barcellona all'inizio di questa settimana, ma la sua implementazione è stata ritardata. Il suo debutto è previsto durante la settimana di test in Bahrein, consentendo ai team di testarlo una volta completato il processo di omologazione richiesto dalla FIA.

Correlato: CONFERMATO: Mercedes è la FAVORITA per spodestare McLaren

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato