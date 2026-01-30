close global

A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

CONFERMATO: Mercedes è la FAVORITA per spodestare McLaren

CONFERMATO: Mercedes è la FAVORITA per spodestare McLaren

Gianluca Cosentino
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

È stato confermato che la Mercedes, il team di Kimi Antonelli, è tra i favoriti per strappare il titolo a Lando Norris e alla McLaren.

Le quote aggiornate dei bookmaker per il prossimo campione di Formula 1 sono state ampiamente riportate sui social media. I media hanno reagito dopo i primi giorni di test.

Quando le monoposto sono finalmente scese in pista per i test, diverse indiscrezioni hanno generato grande entusiasmo tra i fan. Ma la reazione non si è limitata ai social media; siti come Polymarket hanno aggiornato le loro quote per il vincitore del titolo 2026.

George Russell appare come il principale favorito per il campionato, seguito da Max Verstappen e Fernando Alonso. Kimi Antonelli è tra i primi sei.

Questo suggerisce che il motore Mercedes potrebbe certamente avere un vantaggio sugli altri.

Correlato: La Mercedes viene TRADITA da uno dei suoi ALLEATI in F1

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

