La FIA potrebbe SALVARE la STAGIONE di Lewis Hamilton

All'interno della FIA, esiste una regola che potrebbe salvare la stagione 2026 della Ferrari e di Lewis Hamilton.

Sebbene la settimana di test a Barcellona sia limitata alle prove, ci sono già segnali che il motore Mercedes abbia tutto sotto controllo. La FIA ha introdotto una misura di sicurezza per impedire ai quattro team clienti Mercedes di iniziare il campionato con un vantaggio schiacciante, favorendo così i motori concorrenti.

Al momento, è ancora incerto come si comporteranno le forze il prossimo anno. La Mercedes sembra imponente, ma anche il motore Ford della Red Bull ispira fiducia. La Ferrari ha completato molti giri sia giovedì che venerdì, mentre la Honda mostra qualche dubbio. Allo stesso modo, il motore Audi ha suscitato scarso entusiasmo finora.

Per evitare che un singolo fornitore domini la concorrenza nel 2026, la FIA ha lanciato il programma Additional Development and Upgrade Opportunities. Questo sistema è simile al bilanciamento delle prestazioni comunemente utilizzato nel motorsport, poiché mira a supportare chi rimane indietro e a mantenere la lotta in pista. L'obiettivo è impedire un dominio simile a quello della Mercedes nel 2014.

I costruttori saranno valutati in tre momenti prefissati: dopo la sesta, la dodicesima e la diciottesima gara. Se presenteranno svantaggi superiori rispettivamente al 2, 4 o 6% nella potenza di combustione, verranno progressivamente concesse maggiori opportunità di sviluppo e vantaggi.

Inoltre, potrebbe essere applicata una riduzione del tetto massimo di costo. Questa misura consentirà ai costruttori con gravi problemi di affidabilità di evitare di sforare il budget prima della fine della stagione.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

