La Mercedes viene TRADITA da uno dei suoi ALLEATI in F1
Un dirigente rivale di Formula 1 ha lasciato intendere che vorrebbe vedere Fernando Alonso vincere il campionato del mondo se la sua squadra non ci riuscisse.
A Flavio Briatore, consulente di Alpine, è stato chiesto da Mundo Deportivo se il suo pilota, Franco Colapinto, avesse intravisto il giovane Alonso. L'italiano ha risposto: "Il giovane Fernando era un fenomeno. È stato paragonato a Senna, Schumacher e, naturalmente, ad Alonso. E ora si parla di Verstappen.
"È troppo presto per dire che, sia da giovane che nella sua forma attuale, Alonso sia abbastanza competitivo." Più tardi, quando gli è stato chiesto delle possibilità di Alonso nel 2026, ha risposto: "Se non vinciamo noi, allora Alonso dovrebbe vincere, al 100%."
Alonso, 44 anni, si sta preparando per la sua 23esima stagione in Formula 1. Sebbene sia due volte campione del mondo, il suo ultimo titolo risale al 2006. Detiene anche il record assoluto di 425 Gran Premi disputati, di cui 32 vinti.
Tuttavia, il pilota spagnolo non vince una gara dal Gran Premio di Spagna del 2013 e raramente si è avvicinato al podio negli ultimi anni. Nel 2023, dopo essere entrato in Aston Martin, ha ottenuto otto i piazzamenti sul podio e la possibilità di interrompere la siccità sembravano probabili, ma le ultime due stagioni con la squadra sono state deludenti.
Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?
È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.
Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.
Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.
