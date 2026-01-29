Mercedes consegna la notizia che Antonelli aspettava da MOLTO tempo

Mercedes ha acquisito una notevole fiducia nella sua monoposto W17 dopo pochi giorni di test, una notizia entusiasmante per Andrea Kimi Antonelli.

Andrew Shovlin, direttore dell’ingegneria in pista dei Silver Arrows, ha espresso con entusiasmo le sue prime impressioni al Circuit de Barcelona-Catalunya. Le sue parole, decisamente positive, accendono le aspettative per il futuro, confermando che il team sta lavorando in modo promettente al progetto.

Nonostante le sessioni in Spagna si svolgano a porte chiuse, sono emerse informazioni interessanti: nel primo giorno di test, Mercedes ha completato 149 giri, rimanendo appena dietro Haas, che con Esteban Ocon ha raggiunto i 154 giri. George Russell ha registrato il miglior tempo, con 1:18.696, posizionandosi al secondo posto dietro la Red Bull di Isack Hadjar, mentre Kimi Antonelli si è attestato al quarto con 1:20.700.

La vettura dimostra prestazioni superiori in pista rispetto al simulatore

Prima di Silverstone, sia Russell che Antonelli avevano avuto modo di familiarizzare con la vettura solo tramite simulazioni virtuali. A Silverstone, un shakedown organizzato da Mercedes ha evidenziato come, in alcune situazioni, il monoposto offra performance addirittura superiori rispetto a quelle registrate in simulatore. In particolare, sulla lunga rettilinea, spingendo a fondo l'acceleratore, la potenza del motore elettrico si fa sentire in modo davvero incisivo.

“È estremamente incoraggiante per il team, visto che i piloti amano sentire quella scarica di velocità. Il comportamento della vettura ci lascia soddisfatti”, ha commentato il britannico, contento sia delle prestazioni della W17 sia dell'impegno dei suoi colleghi. “Siamo consapevoli di avere ancora molta strada da percorrere e siamo solo all'inizio del programma; tuttavia, confido che nei prossimi giorni realizzeremo progressi significativi, tanto da poter presentare la vettura in condizioni eccellenti già per la prima gara.”

