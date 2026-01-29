La Ferrari mette pressione all'erede di Hamilton

Quando sei designato come erede di uno dei due posti in F1 per la Ferrari, la pressione è altissima – e questa è la situazione in cui si trova Oliver Bearman, successore di Lewis Hamilton.

Presentare la nuova monoposto nella sua prima uscita in pista dell’anno, proprio a Maranello e il giorno dopo il debutto del nuovo bolide Ferrari da parte di Hamilton e Leclerc, rende fondamentale fare una buona impressione.

Nella prova, Bearman ha toccato leggermente il tracciato, diventando il secondo pilota a commettere una piccola distrazione nella stagione 2026 a bordo della nuova Haas; va detto che le condizioni nel nord Italia erano particolarmente rigide e l’episodio si è verificato a bassa velocità, in maniera così controllata da non costituire un vero problema.

Bearman si prepara a sfruttare l’esperienza maturata nel 2025

Bearman inizia la sua seconda stagione completa in F1, dopo aver superato il suo compagno de squadra, Esteban Ocon, l’anno scorso. Gran parte del suo successo deriva da una serie di cinque gare consecutive in cui ha raccolto punti, da Singapore fino a Las Vegas.

Al momento, è difficile prevedere come il team Haas si adatterà alle nuove normative, ma tutto sarà chiarito nel weekend australiano, quando i team continueranno a perfezionare le loro vetture tenendo segreti i loro progressi. Il pilota è fiducioso di poter superare la stagione da rookie e ha commentato: "Ho ampliato notevolmente il mio bagaglio di esperienza affrontando situazioni che non si imparano in altro modo. Ho migliorato in ogni aspetto e sono molto soddisfatto della seconda metà della scorsa stagione, in cui ho iniziato a ottenere risultati di cui sono fiero. Sono davvero entusiasta di proseguire su questa strada anche quest’anno."

