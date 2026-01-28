Leclerc cambia sport e lascia la F1

Nulla umanizza un milionario come ammettere, in maniera sincera, di non essere particolarmente abile in qualcosa.

A proposito, avete notato Charles Leclerc in azione sul campo da calcio questo fine settimana? Il pilota della Ferrari ha colto l’occasione per staccare la spina dopo una settimana intensa – ricordiamo che il team ha presentato il SF-26 venerdì – partecipando alla Fight AIDS Cup, un torneo benefico annuale disputato allo Stade Louis II di AS Mónaco. Fortunatamente, il suo vero elemento è la Formula 1, dove continua a dare il meglio.

Non siamo certo in condizioni di giudicare troppo duramente questo esperimento sportivo. In un amichevole calcetto post‑lavoro, un osservatore ha persino fatto notare un episodio che sembrava sfidare le leggi della fisica, segnalando un fallo di mano anziché riconoscere un gol da distanza ravvicinata. Tale episodio sottolinea come il campo da calcio non sia fra le specialità di Leclerc, il quale appare chiaramente più a suo agio tra curve e velocità delle piste.

Il problema di coordinazione di Leclerc diventa evidente

Sicuramente tornerà a partecipare alla prossima edizione di questo evento benefico nel suo paese. Va inoltre sottolineato che, insieme a Louis Ducruet – figlio della Principessa Stephanie di Mónaco – è uno dei due unici partecipanti non professionisti, il che rende la sfida ancor più impegnativa. Grandi nomi come Eden Hazard, Andriy Shevchenko e perfino Bafetimbi Gomis hanno preso parte al match, complicando ulteriormente le cose per chi indossa le scarpe da calcio solo una volta all’anno.

Durante la partita, Leclerc ha commentato: “È sempre altrettanto difficile. Gioco una volta all’anno e oggi, la prima in due anni, mi sono trovato in notevole difficoltà. Ho seri problemi di coordinazione quando corro con il pallone, ma l’importante è che ci divertiamo.” L’episodio ha evidenziato come le problematiche non si limitino al semplice controllo della palla: il pilota monégasque ha infatti fallito nel tentativo di finalizzare un cross perfetto nell’area. Tranquillo, Charles: presto tornerai al tuo ambiente naturale.

