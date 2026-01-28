Hamilton mostra il suo italiano...ma nel PEGGIORE modo possibile

Nonostante la sua prima stagione con Ferrari non sia andata esattamente come previsto, Lewis Hamilton è riuscito a conquistare fin da subito l’affetto dei tifosi più appassionati della F1.

Il sette volte campione del mondo lo ha dimostrato condividendo un video nelle sue Instagram Stories intitolato “happy car launch day”. Nel video, lo vediamo mentre si sporge dal finestrino e lancia un saluto un po’ confuso che inizia con un energico “Buongiorno, vicini di casa!” Prima di riproporre il saluto con la sua consueta spontaneità, lasciando trasparire il suo carisma e la simpatia che lo contraddistinguono.

Prove senza intoppi per Ferrari

Durante le sessioni di prova, i commentatori di GPFans Towers hanno osservato come Hamilton abbia persino aggiunto un tocco d’accento italiano al suo inglese, un tratto che lo colloca fra i personaggi più eclettici del paddock.

Si ricordano ancora le esagerate pronunce in olandese di Steve “Schteve” McClaren al timone del FC Twente e la confusa conferenza stampa di Joey Barton a Marsiglia, in cui un marcato accento francese sorprendeva gli astanti. Le esercitazioni di venerdì sono andate come previsto: i piloti hanno completato i 15 km combinati richiesti, svolto una sessione di pratica e testato la nuova configurazione aerodinamica, garantendo una giornata estremamente produttiva.

Tra le piccole disavventure, un video in rete mostra Charles Leclerc che sembra calpestare qualcosa, forse un residuo canino, un episodio curioso che, in certi contesti, si potrebbe persino considerare di buon auspicio.

