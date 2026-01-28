Hamilton mostra il suo italiano...ma nel PEGGIORE modo possibile
Hamilton mostra il suo italiano...ma nel PEGGIORE modo possibile
Nonostante la sua prima stagione con Ferrari non sia andata esattamente come previsto, Lewis Hamilton è riuscito a conquistare fin da subito l’affetto dei tifosi più appassionati della F1.
Il sette volte campione del mondo lo ha dimostrato condividendo un video nelle sue Instagram Stories intitolato “happy car launch day”. Nel video, lo vediamo mentre si sporge dal finestrino e lancia un saluto un po’ confuso che inizia con un energico “Buongiorno, vicini di casa!” Prima di riproporre il saluto con la sua consueta spontaneità, lasciando trasparire il suo carisma e la simpatia che lo contraddistinguono.
Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes
Prove senza intoppi per Ferrari
Durante le sessioni di prova, i commentatori di GPFans Towers hanno osservato come Hamilton abbia persino aggiunto un tocco d’accento italiano al suo inglese, un tratto che lo colloca fra i personaggi più eclettici del paddock.
Si ricordano ancora le esagerate pronunce in olandese di Steve “Schteve” McClaren al timone del FC Twente e la confusa conferenza stampa di Joey Barton a Marsiglia, in cui un marcato accento francese sorprendeva gli astanti. Le esercitazioni di venerdì sono andate come previsto: i piloti hanno completato i 15 km combinati richiesti, svolto una sessione di pratica e testato la nuova configurazione aerodinamica, garantendo una giornata estremamente produttiva.
Tra le piccole disavventure, un video in rete mostra Charles Leclerc che sembra calpestare qualcosa, forse un residuo canino, un episodio curioso che, in certi contesti, si potrebbe persino considerare di buon auspicio.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton mostra il suo italiano...ma nel PEGGIORE modo possibile
- 1 ora fa
Mercedes favorita indiscussa? Antonelli fa una previsione preoccupante
- 2 ore fa
Il nuovo ingegnere di pista di Hamilton? L'ex stella della McLaren in Ferrari
- 3 ore fa
Hamilton rivela come la Ferrari lo ha convinto a firmare con loro
- Oggi 16:00
Il rivale della Mercedes per il titolo sarebbe a casa
- Oggi 15:00
Altre terribili notizie per la Ferrari nel 2026
- Oggi 14:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- 21 gennaio
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- 12 gennaio
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità
- 21 gennaio