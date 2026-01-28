Il nuovo ingegnere di pista di Hamilton? L'ex stella della McLaren in Ferrari

L'ex ingegnere di F1 di McLaren, considerato il potenziale nuovo responsabile tecnico di gara per Lewis Hamilton, sembra orientarsi verso la Ferrari con effetto 2026.

Prima dei test pre-stagionali, la scuderia italiana ha annunciato l'addio di Riccardo Adami, ingegnere di Hamilton, dopo una stagione segnata da notevoli turbolenze e controversie nelle comunicazioni. Nel frattempo, mentre il shakedown a Barcellona procede, Ferrari non ha ancora svelato ufficialmente chi prenderà in mano la gestione del monoposto di Hamilton, alimentando così le speculazioni sul futuro assetto tecnico della squadra.

Durante il programma in diretta su Sky Sports al circuito catalano, esperti come Ted Kravitz e Craig Slater hanno lasciato intendere che l'ex collaboratore di McLaren, Cedric Michel-Grosjean, potrebbe essere il candidato ideale per la Ferrari. “Parliamo di Cedric Michel-Grosjean: ha lavorato come ingegnere di performance in McLaren e ha lasciato la scuderia lo scorso dicembre; attualmente è in pausa e, secondo le voci, il suo futuro potrebbe essere legato alla Ferrari”, ha affermato Slater.

Il commentatore ha poi sottolineato: “Potrebbe davvero ricoprire il ruolo di ingegnere di gara per Hamilton? Pur essendo un esperto nell'analisi dei dati, il suo raffinato approccio, testimoniato dalla collaborazione con Oscar Piastri lo scorso anno, lo renda adatto a operare in quell'ambito, anche se rappresenterebbe una sfida notevole, soprattutto nel supportare un sette volte campione mondiale in un contesto regolatorio in evoluzione.” Ted Kravitz ha inoltre precisato che, a Barcellona, Bryan Bozzi – l'attuale ingegnere di gara di Charles Leclerc – seguirà il lavoro sul monoposto di Hamilton, mentre alle prove di Bahrain il campione potrebbe già contare su un nuovo tecnico.

Chi è Cedric Michel-Grosjean?

Michel-Grosjean vanta quasi nove anni di esperienza in McLaren. Ha iniziato la sua carriera nel 2017 come stagista nel settore della tecnologia competitiva, per poi cimentarsi nel reparto strategico e affermarsi come data scientist. Nel 2018 è entrato a far parte del team come ingegnere di performance in pista e, grazie al suo impegno, nel 2023 è stato promosso a ingegnere senior, contribuendo in maniera decisiva al ritorno di McLaren ai vertici della Formula 1.

Con il suo ruolo, lo specialista ha guidato l'ottimizzazione delle prestazioni del monoposto e lo sviluppo delle capacità di guida di Oscar Piastri, continuando questo impegno anche durante la corsa al campionato del 2025, che gli ha valso la nomina a ingegnere leader di performance in pista. In quest'ambito, Michel-Grosjean si è occupato della messa a punto e del bilanciamento del differenziale, dell'ottimizzazione dei freni e della gestione del sistema di frenata del motore, lavorando a stretto contatto con il pilota e l'ingegnere di gara per migliorare la maneggevolezza del veicolo e scovare ogni possibile margine di prestazione. Il suo contributo è stato decisivo: sette vittorie e sedici podi nella stagione 2025 hanno permesso alla squadra di conquistare per la seconda volta consecutiva il campionato dei costruttori.

