Hamilton rivela come la Ferrari lo ha convinto a firmare con loro
Lewis Hamilton, leggenda della Formula 1, ha fatto scalpore annunciando di aver firmato il suo contratto con la Ferrari durante un esclusivo incontro alle Hawaii.
Nel gennaio 2024, il sette volte campione del mondo ha concluso l'accordo, pur dovendo chiudere la stagione con la Mercedes prima di approdare a Maranello. Fin dal suo ingresso in Ferrari lo scorso anno, il pilota britannico ha incontrato difficoltà nel raggiungere il podio, soprattutto in confronto al suo compagno Charles Leclerc, accendendo così grandi aspettative per il futuro con la celebre scuderia italiana.
Nonostante le sfide e le oscillazioni nelle prestazioni, Hamilton, 41 anni, esprime con entusiasmo il suo orgoglio di far parte della squadra più iconica del motorsport. Durante l’evento di lancio della stagione Ferrari 2026, il pilota ha ricordato il momento in cui ha firmato il contratto alle Hawaii, dichiarando: "È un onore far parte di questo team. Ancora faccio fatica a credere di poter lavorare per un marchio così leggendario. Viaggiare per il mondo e sentire l’affetto dei tifosi per questa scuderia è un’esperienza davvero straordinaria."
Potrà Hamilton tornare al suo massimo livello nel 2026?
Nel 2025 le prestazioni della vettura Ferrari hanno deluso, e Hamilton ha sofferto a causa dell’andamento altalenante delle sue performance.
Il pilota ha concluso la stagione con 86 punti in meno rispetto a Leclerc, che ha conquistato sette podi, segnando la distanza più significativa mai registrata fra compagni di squadra.
Consapevole che il contratto – stipulato alle Hawaii e in scadenza a fine anno – sarà rinnovato solo se le prestazioni miglioreranno sensibilmente, Hamilton guarda con fiducia alle nuove regolamentazioni, convinto che esse possano potenziare la monoposto e permettergli di esprimere al meglio il suo talento, riaprendo la strada verso il vertice.
