SHOCK: Previsioni preoccupanti sul FUTURO di Lewis Hamilton

L'ex campione del mondo di Formula 1 Damon Hill ipotizza che sia Lewis Hamilton che Fernando Alonso si ritireranno alla fine della stagione 2026. Hill suggerisce addirittura che Hamilton potrebbe lasciare lo sport prima della fine dell'anno, avendo perso la passione che un tempo lo caratterizzava.

Entrambi i piloti contano su una stagione 2026 di successo, che segna la fine dei loro attuali contratti in F1. Tuttavia, Hill è fiducioso che almeno uno di loro non ci sarà più alla fine dell'anno; suggerisce addirittura che Hamilton potrebbe aver lasciato lo sport prima del previsto.

"La gioia per questo sport è completamente perduta", ha dichiarato Hill durante un'intervista con The Race. "La grande domanda è se Fernando o Lewis, o entrambi, giocheranno la loro ultima stagione. Siamo arrivati ​​a un punto cruciale in cui tutto fa presagire che questa sia la fine."

L'ex campione ha aggiunto: "A meno che la Ferrari non presenti una vettura straordinaria o Adrian Newey non faccia la sua magia all'Aston Martin, dando a Fernando una vera possibilità di lottare per il titolo, uno di loro dovrà andarsene.

"Non possono condividere il successo. Se la loro motivazione continua a calare, soprattutto nel caso di Lewis, non riesco a immaginarlo finire la stagione. Non ha senso che continui a segnare punti per la Ferrari se Charles Leclerc lo supera costantemente", ha affermato.

Correlato: CONFERMATO: Lewis Hamilton inizia il 2026 con un VANTAGGIO su Fernando Alonso

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato