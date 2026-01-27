CONFERMATO: Lewis Hamilton inizia il 2026 con un VANTAGGIO su Fernando Alonso
CONFERMATO: Lewis Hamilton inizia il 2026 con un VANTAGGIO su Fernando Alonso
L'assenza di Fernando Alonso e dell'Aston Martin nei primi giorni di test pre-stagionali è stata una delle notizie più importanti degli ultimi giorni. Ora sono emersi ulteriori dettagli sui problemi che affliggono la squadra del due volte campione del mondo.
Le modifiche al regolamento in Formula 1 hanno già avuto ripercussioni su più di una squadra, con l'Aston Martin tra le più colpite, che ha saltato i primi giorni di test.
Il giornalista di F1 Kemal Şengül ha rivelato ulteriori informazioni sull'assenza della squadra britannica: "L'Aston Martin non scenderà in pista oggi. Il motorhome e il garage della squadra sono pronti, ma la vettura non lo è ancora.
"È in corso un grande sforzo per preparare la vettura per i test." Tuttavia, non sembrano esserci problemi gravi (come il fallimento del crash test).
"Ci vuole solo un po' più di tempo per completare e assemblare tutti i componenti. Probabilmente arriveranno ai test questa settimana, ma non è chiaro per quanti giorni guideranno. "Bisognerà aspettare e vedere", ha commentato.
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?
Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.
"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.
Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."
Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.
