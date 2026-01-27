Hamilton fa un nuovo lancio con la Ferrari F1
Lewis Hamilton torna in Ferrari proprio in tempo per la prima gara della stagione 2026, a meno di due mesi dall’inizio.
Il sette volte campione è stato avvistato a Fiorano in completa divisa nuova della Scuderia e oggi, martedì 27 gennaio, dovrebbe salire al volante della SF-26 per compiere la sua prima prova privata a Barcellona.
Con l’intensificarsi dei preparativi per la prossima stagione, Ferrari offre ai suoi tifosi l’opportunità di acquistare gli ultimi articoli ufficiali del kit Ferrari F1, mentre il rivenditore ufficiale propone anche una collezione completa dell’anno passato, con numerose offerte e sconti a tempo limitato.
Quali prodotti Ferrari 2026 puoi acquistare ora?
Cappellino Scuderia Ferrari 2026 Lewis Hamilton: £43
Il primo articolo disponibile è il cappellino in stile trucker, aggiornato in un vivace rosso e impreziosito dal celebre numero 44, simbolo del successo di Hamilton.
Realizzato con materiali di alta qualità e un design moderno, questo capo è pensato per i veri appassionati che vogliono sostenere il loro idolo in ogni gara. Un accessorio ideale per completare la tua collezione, unendo stile e funzionalità. Clicca qui per prenderlo prima degli altri fan
Polo Scuderia Ferrari 2026: £81
La polo squadra PUMA 2026 rappresenta una nuova visione del tradizionale livrea Ferrari, con un tocco di bianco che rinfresca il consueto rosso. Questa maglia, disponibile in diverse taglie, si distingue per l’attenzione ai dettagli e la qualità dei tessuti, offrendo un perfetto connubio tra eleganza e praticità. Ideale per chi desidera portare con sé lo spirito della Scuderia durante ogni competizione. Clicca qui per acquistare la prima polo ufficiale Ferrari 2026
Cappellino Scuderia Ferrari 2026 Charles Leclerc: £43
Il cappellino ufficiale dedicato a Charles Leclerc si presenta con un design dinamico e moderno, perfetto per esprimere il sostegno al pilota monegasco che, al fianco di Hamilton, indosserà il look Ferrari durante tutta la stagione. Realizzato con materiali resistenti e studiato per garantire comfort e stile in ogni occasione, questo accessorio permette ai tifosi di sentirsi ancora più vicini alla squadra e alle emozioni della Formula 1.
Clicca qui per assicurarti l'ultima edizione del cappellino F1 di Leclerc
Resta sintonizzato sul F1 Store, dove verranno svelati nuovi lanci dell’abbigliamento Ferrari e ulteriori prodotti per la stagione 2026 provenienti da tutta la griglia.
