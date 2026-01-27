Scoperta la truffa più grande della Ferrari in F1

Mika Häkkinen ha espresso la sua frustrazione ricordando come Ferrari potesse effettuare test illimitati in Formula 1 nel 1998 e nel 1999, anni in cui lui conquistò il campionato mondiale.

Il due volte campione si è dichiarato particolarmente indignato per il fatto che la Scuderia, insieme al suo storico rivale Michael Schumacher, potesse contare su un circuito di prova privato, Fiorano, da utilizzare in qualsiasi momento. Häkkinen sottolinea che questo vantaggio, derivante da strutture superiori, contribuiva in maniera determinante al successo della squadra italiana.

La situazione era in netto contrasto con quella vissuta nella sua squadra, la McLaren, dove i test si svolgevano in circuiti come Silverstone e sotto orari molto restrittivi: “Potevamo iniziare solo alle 10 del mattino, con una pausa a mezzogiorno, e il tracciato veniva chiuso alle 17”, ha ricordato Häkkinen.

A queste limitazioni si aggiungevano condizioni meteo spesso avverse – con frequenti allenamenti sotto la pioggia – e complicazioni logistiche, poiché dopo ogni Gran Premio le vetture dovevano rientrare in fabbrica per essere preparate e poi trasferite su un circuito noleggiato, ritardando l’analisi delle problematiche sul tracciato.

Il vantaggio di Fiorano

A Fiorano Ferrari godeva di una libertà quasi totale, utilizzando il circuito dalle 8 del mattino alle 20 senza particolari restrizioni. Se Michael Schumacher o il suo compagno di squadra si stancavano, veniva immediatamente impiegato un pilota di riserva per proseguire i test, garantendo così un continuo sviluppo del monoposto, con miglioramenti fondamentali in ambito software e cambio. “Hanno sempre avuto la possibilità di innovare costantemente”, ha concluso Häkkinen, ricordando gli sforzi fisici e mentali intensi vissuti da lui e dal compagno David Coulthard durante quelle giornate di prova.

Nonostante la frustrazione provocata da un’ingiusta disparità nelle opportunità di test, Häkkinen ha voluto riconoscere anche lo spirito sportivo di Michael Schumacher. Dopo la combattuta stagione del 1998 – quando il tedesco perse il titolo a causa di un problema con una gomma a Suzuka – Schumacher si recò personalmente a congratularsi con lui a casa. “È un vero combattente. Sapeva di non dover rimanere chiuso per qualche mese,” ha ricordato Häkkinen. Senza perdere tempo, Schumacher tornò in fabbrica per preparare la vettura della stagione successiva, dimostrando come, nonostante le difficoltà, Ferrari abbia saputo sfruttare al meglio le proprie risorse per riconquistare la vetta della competizione.

