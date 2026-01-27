La Ferrari è tornata? Leclerc parte FELICE dopo i test pre-stagionali

Charles Leclerc ha condiviso le sue impressioni dopo aver testato per la prima volta la Ferrari 2026, e il verdetto è estremamente positivo.

Ferrari ha svelato venerdì scorso il nuovo SF-26 in un video di soli 84 secondi, svelando la suggestiva livrea in rosso e bianco. Poco dopo, il team si è diretto al circuito di Fiorano per una sessione di prova, coprendo un totale di 15 km.

Durante l’evento hanno partecipato figure di spicco come il presidente John Elkann e l'amministratore delegato Benedetto Vigna, e sia Lewis Hamilton che Leclerc hanno avuto l’occasione di provare il nuovo monoposto.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Prima prova della Ferrari

Quest’anno le vetture hanno subito una trasformazione radicale: i modelli sono più compatti e non passa inosservato l’imponente airbox dei Racing Bulls. Le discussioni non mancheranno riguardo alle nuove normative sui motori, ma l’obiettivo della giornata non era confrontare le prestazioni con quelle dei rivali, bensì abituare i piloti alle peculiarità dei loro nuovi bolidi. Dopo aver completato i primi giri, Leclerc ha commentato l’esperienza dicendo: "Si percepisce davvero bene. Senza dubbio, un momento estremamente emozionante".

Ha inoltre spiegato: "È difficile esprimere a parole le sensazioni in condizioni tanto particolari, a metà strada tra pioggia e sole. Tuttavia, tutto è andato secondo i piani, senza imprevisti, e questo è fondamentale in una sessione che ha visto completati appena cinque giri. L’obiettivo non era valutare il rendimento, ma verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi – e in questo senso, il test ha avuto successo."

Per contro, la situazione appare diversa per Williams, che non parteciperà alle prove pre-stagionali a Barcellona. Pur non essendo state fornite spiegazioni ufficiali, si ipotizza che il team non abbia ancora superato il test d’urto obbligatorio per poter competere.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato