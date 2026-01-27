Hamilton conferma il REBOOT per i piloti della Ferrari

Fred Vasseur ha annunciato un reset totale nell’approccio dei piloti della Ferrari in vista della stagione 2026.

Il team di Maranello parte sotto una pressione immensa dopo una stagione conclusasi senza vittorie in nessun Gran Premio, con due piloti talentuosi che hanno concluso quinto e sesto in classifica. Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, non è riuscito neppure a salire sul podio con la SF-25, mentre Charles Leclerc ha trascorso, per la quarta volta in sette anni, una stagione senza vittorie.

La stagione 2026, però, si apre con qualche prospettiva positiva per la Scuderia, grazie a nuove normative pensate per consentirle di recuperare terreno rispetto a McLaren, Mercedes e Red Bull. Vasseur ammette che sarà una sfida importante abituare i suoi due piloti esperti al rinnovato metodo di lavoro imposto dai cambiamenti regolamentari, che richiederanno una vera e propria trasformazione nel modo di affrontare ogni weekend di gara.

"La parte più ardua consisterà probabilmente nell’integrare tutti i sistemi, compresi i piloti", ha spiegato il direttore tecnico durante la presentazione della vettura 2026. "Si tratta di un reset completo: dovranno cambiare il modo in cui vivono i weekend di competizione e persino il loro stile di guida. È una sfida che richiede gli strumenti giusti per esprimere al meglio il loro potenziale, e questo nuovo inizio mi stimola enormemente."

Sopravviverà Fred Vasseur nel 2026?

Durante la stagione 2025 si è inasprita la discussione sul ruolo di Vasseur alla guida della Ferrari. Dopo aver ingaggiato il sette volte campione Lewis Hamilton in sostituzione di Carlos Sainz, il team ha affrontato una campagna in cui il britannico non è riuscito a salire sul podio nemmeno una volta, mentre la SF-25 ha evidenziato notevoli carenze in termini di costanza.

Per questo motivo, Vasseur dovrà garantire che sia Leclerc che Hamilton abbiano a disposizione una monoposto più competitiva quest’anno. Pur avendo firmato un nuovo contratto nel 2025 per dissipare i dubbi sul suo futuro, una stagione 2026 priva di miglioramenti significativi potrebbe mettere nuovamente in discussione la sua gestione, specialmente ora che si profila la disponibilità di Christian Horner dopo il licenziamento dalla Red Bull lo scorso anno.

