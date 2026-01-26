I tifosi FURIOSI per i test di F1 a Barcellona

I tifosi di Formula 1 hanno espresso grande frustrazione a seguito delle interruzioni nelle trasmissioni in diretta di alcuni content creator durante le prove pre-stagionali a Barcellona.

Questa settimana, le vetture del progetto F1 2026 hanno battuto la pista per la prima volta, nell’ambito di uno shakedown privato della durata di cinque giorni presso il Circuit de Barcelona-Catalunya.

Quest’anno le squadre disporranno di ben undici giorni di test per affinare ogni possibile criticità legata alle nuove regolamentazioni. Tuttavia, non tutte le scuderie sfrutteranno appieno questo tempo: la Williams non è ancora pronta per competere a Barcellona, mentre McLaren, Ferrari e Aston Martin hanno deciso di rinviare la loro partecipazione a una fase successiva della settimana. Vale inoltre la pena sottolineare che le prove pre-stagionali si svolgono a porte chiuse, senza una trasmissione ufficiale in diretta, situazione che ha lasciato molti appassionati delusi per non poter seguire l’azione in tempo reale.

Per ovviare alla mancanza di una diretta ufficiale, la F1 aveva messo a disposizione canali dati riservati agli addetti ai lavori, consentendo di monitorare le classifiche dei tempi, l’espulsione di bandiere rosse e gialle e persino di identificare il pilota che si metteva al volante per ciascuna squadra in ogni sessione. Basandosi su queste informazioni, alcuni content creator avevano organizzato streaming live su YouTube commentando l’avvio della nuova stagione e mostrando in tempo reale le liste dei tempi.

Tuttavia, lunedì pomeriggio sono stati disattivati questi canali dati e diverse trasmissioni in diretta su YouTube, scatenando una reazione molto negativa sui social. I tifosi, già contrari all’impossibilità di seguire l’azione in diretta, hanno espresso il loro sdegno con commenti che definivano la decisione "incredibile" e si interrogavano sul senso di una simile misura, sostenendo che invece di generare entusiasmo per il futuro della stagione, si alimenta soltanto il malcontento.

Dettagli per la trasmissione televisiva delle prove in Bahrain

Anche se i cinque giorni di test a Barcellona rimarranno in gran parte in ombra, le prove previste a Bahrain, programmate per febbraio, garantiranno agli appassionati una copertura televisiva. Secondo l’ultimo calendario diffuso da F1 TV, durante i primi tre giorni di test (dall’11 al 13 febbraio) la trasmissione sarà limitata a un’ora quotidiana, con inizio alle 15:00 orario del Regno Unito (10:00 per la costa orientale e 7:00 per quella pacifica), il che comporta la totale esclusione della prima sessione di ogni giornata.

Questa scelta ha deluso molti che speravano di godere di due sessioni complete al giorno. Un’ottica più positiva si prospetta invece per gli ultimi tre giorni di test (dal 18 al 20 febbraio), quando la copertura televisiva sarà integrale e partirà alle 7:00 orario britannico (2:00 per la costa est e le 23:00 della sera precedente per la costa pacifica).

