L'inizio del 2026 di Alonso è ROVINATO!
Fernando Alonso e Aston Martin hanno subito un grave colpo all'inizio della stagione 2026 della Formula 1, tanto che la scuderia non potrà partecipare ai primi giorni di test ufficiali.
L'arrivo di Adrian Newey, atteso con grandi speranze, non è bastato a rimediare ai ritardi: il nuovo monoposto non verrà ultimato in tempo a causa di gravi difficoltà nell'assemblaggio delle componenti.
Questo imprevisto mette a rischio il progetto in cui il pilota spagnolo aveva riposto tutte le sue aspettative, complicando ulteriormente la situazione per la squadra guidata da Lawrence Stroll.
Fino a quando scade il contratto di Fernando Alonso con Aston Martin?
Il contratto pluriennale di Fernando si estende almeno fino alla stagione 2026, anno in cui Aston Martin avvierà la collaborazione con Honda per lo sviluppo delle unità di potenza. Questa tappa rappresenta anche un’opportunità per il pilota asturiano di valutare la sua permanenza nella categoria, in base alle prestazioni raggiunte dalla scuderia.
Attraverso comunicazioni ufficiali, il team con sede a Silverstone ha confermato che Fernando resterà a lungo con Aston Martin, dimostrando la fiducia riposta nel progetto britannico. Oltre alla Formula 1, il pilota spagnolo ambisce a guidare la squadra verso il successo in altre competizioni internazionali, come Le Mans, e non si escludono in futuro eventuali incarichi dirigenziali o di consulenza.
