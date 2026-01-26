Hamilton dorme nella sede della Ferrari durante la pre-stagione

Un informatore della F1 ha rivelato che Lewis Hamilton si sta soggiornando presso la base Ferrari in Italia, in preparazione della stagione 2026.

Il pilota britannico ha avuto l’occasione di testare il nuovo SF-26 per la prima volta questo venerdì, completando un giro rapido davanti ai tifosi subito dopo la presentazione del design 2026 in un video promozionale emozionante.

Anche il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, ha effettuato una breve uscita, completando alcuni giri e una sessione di partenza prima di rientrare in garage, permettendo così all’auto di raffreddarsi.

Barretto: Hamilton si sistema nella roulotte di Maranello

Lawrence Barretto di F1.com ha avuto accesso ai retroscena del lancio Ferrari e, il giorno dopo, ha condiviso la sua esperienza con ulteriori dettagli. Secondo Barretto, il soggiorno di Hamilton è stato più breve rispetto a quello di Leclerc, dal momento che il pilota ha scelto di sistemarsi nella roulotte presente al circuito. Infatti, Hamilton vive qui da una settimana per partecipare alle riunioni e preparare la pre-stagione.

Più tardi, il pilota ha commentato: "È fantastico accendere l’auto, sentire l’energia di questo nuovo bolide e, aprendo la portiera, raggiungere il primo tornante per ammirare i tifosi. Oggi, soprattutto, è una giornata per riconnettermi con il team e per riscoprire la passione che mi ha fatto amare questo sport."

