close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Hamilton dipping his Ferrari cap sombrely, partially hiding his face

Hamilton dorme nella sede della Ferrari durante la pre-stagione

Hamilton dorme nella sede della Ferrari durante la pre-stagione

Alessandro Lombardo
Hamilton dipping his Ferrari cap sombrely, partially hiding his face

Un informatore della F1 ha rivelato che Lewis Hamilton si sta soggiornando presso la base Ferrari in Italia, in preparazione della stagione 2026.

Il pilota britannico ha avuto l’occasione di testare il nuovo SF-26 per la prima volta questo venerdì, completando un giro rapido davanti ai tifosi subito dopo la presentazione del design 2026 in un video promozionale emozionante.

Anche il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, ha effettuato una breve uscita, completando alcuni giri e una sessione di partenza prima di rientrare in garage, permettendo così all’auto di raffreddarsi.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Barretto: Hamilton si sistema nella roulotte di Maranello

Lawrence Barretto di F1.com ha avuto accesso ai retroscena del lancio Ferrari e, il giorno dopo, ha condiviso la sua esperienza con ulteriori dettagli. Secondo Barretto, il soggiorno di Hamilton è stato più breve rispetto a quello di Leclerc, dal momento che il pilota ha scelto di sistemarsi nella roulotte presente al circuito. Infatti, Hamilton vive qui da una settimana per partecipare alle riunioni e preparare la pre-stagione.

Più tardi, il pilota ha commentato: "È fantastico accendere l’auto, sentire l’energia di questo nuovo bolide e, aprendo la portiera, raggiungere il primo tornante per ammirare i tifosi. Oggi, soprattutto, è una giornata per riconnettermi con il team e per riscoprire la passione che mi ha fatto amare questo sport."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Hamilton dorme nella sede della Ferrari durante la pre-stagione
Formula 1

Hamilton dorme nella sede della Ferrari durante la pre-stagione

  • 14 minuti fa
La Ferrari lancia un messaggio emozionante sul più grande cambiamento in F1 degli ultimi 25 anni
Ferrari

La Ferrari lancia un messaggio emozionante sul più grande cambiamento in F1 degli ultimi 25 anni

  • 1 ora fa
Hamilton presenta per la prima volta una NUOVA funzionalità di F1
Ferrari

Hamilton presenta per la prima volta una NUOVA funzionalità di F1

  • 2 ore fa
Le trattative fallite della Mercedes che AIUTANO Antonelli
Mercedes

Le trattative fallite della Mercedes che AIUTANO Antonelli

  • 3 ore fa
Alonso fa un passo avanti e chiude un accordo multimilionario con la Mercedes
Formula 1

Alonso fa un passo avanti e chiude un accordo multimilionario con la Mercedes

  • Oggi 12:00
Test F1 2026: il programma di Barcellona e come seguirli in TV
Test F1 2026

Test F1 2026: il programma di Barcellona e come seguirli in TV

  • Oggi 07:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • 18 gennaio
 Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

  • 21 gennaio
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play