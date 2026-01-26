La Ferrari lancia un messaggio emozionante sul più grande cambiamento in F1 degli ultimi 25 anni

Il campionato di Formula 1 del 2026 si preannuncia straordinario, secondo Frédéric Vasseur, direttore della Scuderia Ferrari. Il dirigente francese afferma che le modifiche regolamentari introdotte quest’anno rappresentano il cambiamento più importante degli ultimi 25 anni.

“Senza dubbio, il 2026 sarà una stagione ricca di emozioni”, ha dichiarato Vasseur durante la presentazione ufficiale della nuova Ferrari SF-26, tenutasi il 23 gennaio 2026. “Probabilmente stiamo assistendo alla trasformazione più significativa delle norme di Formula 1 in un quarto di secolo.”

Quasi tutti gli aspetti della monoposto saranno interessati da queste profonde modifiche. Vasseur ha spiegato che verranno rinnovati elementi come il telaio, il motore, la batteria, i pneumatici e le regole sportive. L’intero progetto ruota attorno al concetto di “auto agile”, con l’obiettivo di rendere le vetture più compatte, leggere e sostenibili.

Per raggiungere tali obiettivi, la distanza tra gli assi verrà ridotta di 200 mm fino a un massimo di 3400 mm, mentre la larghezza della vettura scenderà di 100 mm, con un tetto di 1900 mm. Inoltre, il peso minimo verrà abbassato di 30 kg, per toccare i 768 kg.

Il sistema DRS verrà eliminato e sostituito da un’aerodinamica attiva, caratterizzata da ali anteriori e posteriori mobili in grado di passare da una modalità “Z”, che aumenta la deportanza nelle curve, a una modalità “X”, che riduce la resistenza per raggiungere le massime velocità in rettilineo.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Incertezza e ruolo dei piloti

“Dobbiamo ripartire da zero in ogni aspetto”, ha sottolineato Vasseur, spiegando che si tratta di un reset totale. Questo nuovo scenario crea un terreno di gioco incerto, in quanto ogni team probabilmente adotterà strategie differenti. “Sarà fondamentale mantenere un atteggiamento flessibile fin dall’inizio della stagione per poter reagire a ogni imprevisto,” ha aggiunto il direttore Ferrari, evidenziando l’importanza della coesione interna e dello spirito di squadra.

La SF-26, presentata in un rosso ancora più vivido arricchito da dettagli in bianco, ha già affrontato una prima prova a Fiorano, anche se restano molte incognite. “Non potremo valutare la nostra posizione rispetto alla concorrenza fino al completamento dei primi test a Barcellona e Bahrain”, ha concluso Vasseur. Rivolgendosi ai fedeli tifosi della Scuderia, il direttore ha espresso sincera gratitudine: “Grazie di cuore per il vostro inestimabile sostegno. È fondamentale poter contare, in ogni situazione, sul supporto di tifosi, piloti e ingegneri.”

Principali cambiamenti per la stagione di Formula 1 2026 Aspetto Modifica Obiettivo Distanza tra gli assi Ridotta di 200 mm (max. 3400 mm) Auto più compatte Larghezza Ridotta di 100 mm (max. 1900 mm) Auto più compatte Peso minimo Ridotto di 30 kg (a 768 kg) Auto più leggere Aerodinamica Aerodinamica attiva (sostituisce il DRS) Flessibilità tra deportanza e velocità Fonte di energia Distribuzione equilibrata tra carburante ed energia elettrica, MGU-K tre volte più potente Sostenibilità e prestazioni Recupero dell'energia Raddoppiato (a 8,5 MJ) Efficienza

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato