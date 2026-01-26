Hamilton presenta per la prima volta una NUOVA funzionalità di F1

I piloti di Formula 1 si preparano a vivere una rivoluzione in pista. Dal 2026, infatti, il tradizionale DRS verrà sostituito da un innovativo sistema di aerodinamica attiva, capace di trasformare radicalmente sia l’aspetto delle vetture che le loro prestazioni.

Questa tecnologia, ancora priva di un nome ufficiale, interverrà sui frontali e sui posteriori nelle sezioni ad alta velocità, contribuendo a ottimizzare l’equilibrio in linea retta e a segnare un netto punto di svolta per la disciplina.

Ferrari ha svelato il suo nuovo SF-26 nella storica base di Maranello, in preparazione al primo test pre-stagionale previsto a Barcellona la prossima settimana.

Durante una breve sessione, Lewis Hamilton ha mostrato la nuova funzionalità davanti alle telecamere, offrendo un’anteprima del futuro della competizione e confermando l’imminente trasformazione del panorama della Formula 1.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Nuova aerodinamica attiva: una sorpresa da scoprire

Per molti è difficile immaginare il meccanismo degli spoiler anteriori, ma pochi avrebbero previsto che in modalità di massima velocità essi si ritirassero quasi completamente. Questa innovazione rompe i canoni del design tradizionale dei monoposto, segnando una svolta verso vetture più dinamiche e performanti. L’adozione di questa tecnologia punta a migliorare l’efficienza aerodinamica e a introdurre nuove dinamiche di gara che promettono di rendere le competizioni ancor più emozionanti.

Ted Kravitz, di Sky Sports, presente durante la sessione di prove, ha osservato come la vettura appaia significativamente più compatta e dal design rinnovato. Ha inoltre notato l’aggiunta di dettagli in bianco sulla copertura del motore, in linea con la nuova immagine del team, e ha sottolineato l’impatto del nuovo sistema: l’apertura dello spoiler posteriore e il tono più aggressivo del motore offrono una dimensione inedita all’esperienza di gara in Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato