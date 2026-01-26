Test F1 2026: il programma di Barcellona e come seguirli in TV

È arrivato il momento: la stagione di test per la Formula 1 2026 ha inizio oggi, lunedì 26 gennaio, al Circuit de Barcelona-Catalunya. Per cinque giorni la pista sarà teatro di una intensa attività, soprattutto ora che le nuove regole promettono di rivoluzionare radicalmente lo sport.

Con queste modifiche si preannuncia una vera trasformazione della griglia, specie se i sospetti che hanno coinvolto Mercedes si dovessero confermare. Prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, dieci degli undici team – con un partecipante ancora da definire – si recheranno a Barcellona per un shakedown e per valutare i loro monoposto 2026.

Orari delle prove a Barcellona e orari di inizio

Le sessioni di prova si svolgeranno da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio, per un totale di cinque giorni intensi, anche se ogni squadra potrà utilizzare la pista in sole tre giornate. Le attività quotidiane inizieranno alle 09:00 ora locale (CET), corrispondenti alle 08:00 nel Regno Unito, alle 03:00 sulla costa est degli Stati Uniti o a mezzanotte sulla costa ovest, e termineranno alle 17:00 (16:00 nel Regno Unito, 11:00 sulla costa est e 08:00 sulla costa ovest).

Come seguire l'azione in TV

Nonostante le vetture debutteranno sulla pista quest'anno, la trasmissione in diretta sarà completamente riservata e gli eventi si svolgeranno a porte chiuse. Tuttavia, gli appassionati potranno rimanere aggiornati grazie a un programma serale di sintesi ideato da Sky Sports nel Regno Unito. L'iconico Ted Kravitz, leggenda della pit lane, condurrà lo show, in onda ogni sera alle 21:00 nel Regno Unito (22:00 CET, 16:00 sulla costa est e 13:00 sulla costa ovest).

Dopo Barcellona sono in programma due sessioni di prova di tre giorni ciascuna a Bahrein durante il mese di febbraio. Dal 11 al 13 febbraio sarà trasmessa in diretta un'ora al giorno, mentre dal 18 al 20 febbraio la copertura sarà totale.

Cosa aspettarsi dai test di F1 2026

Per il momento non vedremo i monoposto della Williams in azione a Barcellona, poiché il team ha annunciato la scorsa settimana che si asterrebbe dallo shakedown al Circuit de Catalunya. In una nota ufficiale, la scuderia ha spiegato: "Atlassian Williams F1 Team ha deciso di non partecipare alle sessioni di shakedown della prossima settimana a Barcellona a causa di ritardi nel programma del FW48, continuando a lavorare per migliorare le prestazioni della vettura. In alternativa, effettueremo vari test, compresa una sessione VTT con il monoposto 2026, per prepararci sia al primo test ufficiale a Bahrein sia alla prima gara della stagione a Melbourne."

Allo stesso modo, la McLaren – bicampionessa costruttori – non prenderà parte all’evento di lunedì. Il direttore Andrea Stella ha rivelato che le vetture debutteranno martedì o mercoledì, affermando: "Volevamo disporre di tutto il tempo possibile per lo sviluppo, poiché ogni giornata dedicata al design contribuisce ad aumentare le prestazioni."

Peraltro, è attesa la partecipazione di tutti i team, con particolare attenzione al nuovo Mercedes W17 e al Ferrari SF-26, nel contesto del secondo anno del Progetto Lewis Hamilton a Maranello. La griglia si arricchisce inoltre di due nuovi protagonisti: Audi, che prenderà il posto di Sauber, e il gigante statunitense Cadillac, che debutterà come nuovo arrivato.

I test introdurranno alcuni elementi poco comuni in questa fase, come la vernice flow-vis, un fluido fluorescente che aiuta gli specialisti in aerodinamica a studiare il flusso d'aria su superfici quali i lati e le ali anteriore e posteriore. Torneranno anche gli aero rakes, strutture leggere dotate di sensori per misurare pressione, temperatura e il comportamento del flusso, permettendo così ai team di confrontare questi dati con quelli ottenuti in galleria del vento per ottimizzare l'assetto aerodinamico ad ogni circuito.

Perché le prove a Barcellona sono riservate?

La modalità di test privati impedisce ai media di accedere allo shakedown, consentendo solamente a un numero ristretto di operatori di realizzare contenuti esclusivi per le scuderie e i piloti. Nella prima sessione non saranno disponibili schermi con dati o cronometraggi per il pubblico, poiché l’obiettivo è far accumulare chilometri alle squadre e perfezionare le prestazioni; i tempi registrati non avranno rilievo, diversamente da quanto previsto a Melbourne, dove gli allenamenti ad Albert Park avranno inizio il 6 marzo.

Inoltre, la regola che consente a ciascun team di utilizzare la pista solo in tre dei cinque giorni è stata pensata per compensare eventuali condizioni meteorologiche avverse, tipiche di gennaio in Europa, garantendo così il tempo necessario per completare le sessioni di prova.

