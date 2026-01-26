Ecco come la McLaren ha quasi ROVINATO la carriera di Checo in F1

Checo Pérez ha ammesso che la sua carriera in Formula 1 ha subito un brusco cambiamento a causa della McLaren.

Dopo quattro anni trascorsi al timone della Red Bull al fianco di Max Verstappen, il pilota messicano è stato improvvisamente lasciato fuori nonostante il contratto prevedesse ancora due stagioni. Questa decisione ha rappresentato l'inizio della fine per l’era d’oro dello staff tecnico e ha segnato un punto di svolta decisivo nel suo percorso in F1.

In una recente intervista al podcast Cracks con Oso Trava, Pérez ha raccontato come il distacco dalla McLaren abbia messo seriamente in gioco il futuro della sua carriera.

"Quando ho lasciato la McLaren sapevo che nulla sarebbe stato più come prima. Ho capito che il sogno del titolo mondiale sarebbe diventato irraggiungibile, non per mancanza di talento, ma per via dei continui dubbi che mi venivano esclusi", ha dichiarato il pilota.

Com'è stato il passaggio di Sergio Pérez alla Red Bull?

Red Bull ha ingaggiato Pérez alla fine del 2020, in un periodo in cui si pensava che la sua carriera in Formula 1 volgesse al termine. Sostituendo Alexander Albon, il pilota messicano si è rivelato decisivo nel contribuire al trionfo di Verstappen, conquistando il titolo mondiale nel 2021.

Nei successivi anni, sia nel 2022 che nel 2023, Pérez ha giocato un ruolo chiave nell’ottenimento del campionato costruttori, culminando con una storica vittoria al Gran Premio di Montecarlo e una solida seconda posizione in classifica nella stagione 2023.

Tuttavia, col passare del tempo le sue prestazioni hanno cominciato a diminuire: pur aprendo ogni stagione con forza, nella seconda metà non è riuscito a tenere il passo del compagno. Nel 2024, una decisa ottava posizione in classifica ha marcato una fase difficile, rendendolo il compagno meno favorito in 41 anni di competizioni ininterrotte.

