Addio al "Piano Mercedes"? Aston Martin risponde all'arrivo di Verstappen nel 2027

Aston Martin e Max Verstappen sono tornati a farsi notare nelle discussioni sul futuro della Formula 1. Gli addetti ai lavori ipotizzano già un possibile accordo per il 2026, con l'ipotesi che il pilota olandese possa prendere posto in scuderia nel 2027.

La società britannica ha deciso di mettere in chiaro le speculazioni, evidenziando come le recenti mosse, in un periodo di grandi sfide, riflettano una strategia concreta volta a trasformare il team da realtà in lotta per la sopravvivenza a contendente per i titoli mondiali.

Andy Cowell, direttore dell’Aston Martin, ha commentato le dichiarazioni di Motorsport.com sottolineando la profonda evoluzione vissuta dalla scuderia da quando Lawrence Stroll ne ha fatto proprietario.

L’apertura di una nuova sede, gli ingenti investimenti e l’arrivo di figure di spicco come Adrian Newey confermano la serietà del progetto. Presto, l’intero paddock riconoscerà l’ambizione di un team che non vuole più limitarsi a partecipare, ma intende dominare la competizione.

Aston Martin esprime soddisfazione per l'interesse di Verstappen

Sebbene lo stesso Verstappen non abbia ancora confermato nulla, i media accostano frequentemente il pilota olandese a un futuro in Aston Martin. Questa associazione si basa non solo sulle prestazioni eccellenti che lo hanno reso una presenza fissa in pista, ma anche sull'ingresso della Honda come fornitore di motori a partire dal 2026, elemento che arricchisce ulteriormente le prospettive del progetto.

Cowell ha accolto con favore l’interesse che la stampa ha attribuito a Verstappen, definendolo un segnale lusinghiero per il team. “Il fatto che Max mostri una certa attenzione – anche se non trovo il termine perfetto – è davvero incoraggiante. Egli capisce che il nostro progetto si fonda su basi solide e che stiamo adottando tutte le misure necessarie per emergere in uno sport così competitivo.”

Cowell non è disposto a tutto per attrarre Verstappen, ma riconosce che si apriranno nuove opportunità per la stagione 2027, soprattutto con la prossimità della scadenza dei contratti di Fernando Alonso e Lance Stroll. “Non sono un esperto in acrobazie – ammetto anche avere qualche difficoltà in piscina – ma avere a bordo Fernando e Lance, piloti con una notevole esperienza e in sicurezza fino alla fine del 2026, ci permette di mantenere un dialogo aperto sul futuro. Insieme ad Adrian Newey e al nostro team di ingegneri, il nostro obiettivo è sviluppare una monoposto talmente competitiva che ogni pilota con superlicenza sogni di provarla.”

