close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
charles leclerc in the Ferrari garage looking annoyed

ALLARME! Leclerc subisce uno sfortunato incidente

ALLARME! Leclerc subisce uno sfortunato incidente

Alessandro Lombardo
charles leclerc in the Ferrari garage looking annoyed

Ci sono opportunità evidenti e poi c'è… chissà cos'altro. Prima di mostrarvi il video, dobbiamo precisare che non abbiamo alcuna conferma che Charles Leclerc abbia avuto un incontro ravvicinato con escrementi lo scorso venerdì.

Non possiamo esserne certi e, per non mettere in difficoltà i nostri contatti in Ferrari, abbiamo deciso di non approfondire troppo la questione. Ciononostante, l’immagine parla da sé: scendendo dalla sua nuova SF‑26, il pilota sembra aver toccato qualcosa di decisamente indesiderato con le suole delle scarpe da gara.

Se dovessimo scoprire un’ulteriore spiegazione plausibile, la prenderemo in considerazione; per ora, questa risulta essere l’ipotesi più logica.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Charles Leclerc ha davvero calpestato escrementi?

La grande incognita riguarda l’animale che utilizza i dintorni di Maranello come bagno personale. Sicuramente non si tratta di un gatto, che solitamente nasconde con cura i propri rifiuti, né di un wombat, visto che non è originario dell’Italia, lasciando aperta la possibilità di altre specie.

Negli anni sono state viste numerose creature sui circuiti di Formula 1, dalle lucertole imponenti ai cervi, fino ad alcuni cani. Non possiamo escludere nemmeno un intervento umano, pur mantenendo quel tipico decoro italiano.

Lasciamo che il dibattito continui nei commenti mentre discutiamo la faccenda a porte chiuse, consapevoli che, in sostanza, si è trattato di un semplice incidente.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Ecco come la McLaren ha quasi ROVINATO la carriera di Checo in F1
Formula 1

Ecco come la McLaren ha quasi ROVINATO la carriera di Checo in F1

  • 47 minuti fa
Addio al
Formula 1

Addio al "Piano Mercedes"? Aston Martin risponde all'arrivo di Verstappen nel 2027

  • 3 ore fa
ALLARME! Leclerc subisce uno sfortunato incidente
Test pre-stagionali

ALLARME! Leclerc subisce uno sfortunato incidente

  • 3 ore fa
Mercedes alimenta il LOCK-IN verso Horner in F1
Wolff contro Horner

Mercedes alimenta il LOCK-IN verso Horner in F1

  • Ieri 22:55
NOTIZIA DELL'ULTIMO MINUTO! Hamilton LASCIA i test pre-stagionali della Ferrari
Ferrari

NOTIZIA DELL'ULTIMO MINUTO! Hamilton LASCIA i test pre-stagionali della Ferrari

  • Ieri 22:19
Mercedes elimina una GRANDE DISTRAZIONE per la F1
Mercedes

Mercedes elimina una GRANDE DISTRAZIONE per la F1

  • Ieri 21:34
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • 18 gennaio
 Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

  • 21 gennaio
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play