ALLARME! Leclerc subisce uno sfortunato incidente

Ci sono opportunità evidenti e poi c'è… chissà cos'altro. Prima di mostrarvi il video, dobbiamo precisare che non abbiamo alcuna conferma che Charles Leclerc abbia avuto un incontro ravvicinato con escrementi lo scorso venerdì.
Non possiamo esserne certi e, per non mettere in difficoltà i nostri contatti in Ferrari, abbiamo deciso di non approfondire troppo la questione. Ciononostante, l’immagine parla da sé: scendendo dalla sua nuova SF‑26, il pilota sembra aver toccato qualcosa di decisamente indesiderato con le suole delle scarpe da gara.
Se dovessimo scoprire un’ulteriore spiegazione plausibile, la prenderemo in considerazione; per ora, questa risulta essere l’ipotesi più logica.
Charles Leclerc ha davvero calpestato escrementi?
La grande incognita riguarda l’animale che utilizza i dintorni di Maranello come bagno personale. Sicuramente non si tratta di un gatto, che solitamente nasconde con cura i propri rifiuti, né di un wombat, visto che non è originario dell’Italia, lasciando aperta la possibilità di altre specie.
Negli anni sono state viste numerose creature sui circuiti di Formula 1, dalle lucertole imponenti ai cervi, fino ad alcuni cani. Non possiamo escludere nemmeno un intervento umano, pur mantenendo quel tipico decoro italiano.
Lasciamo che il dibattito continui nei commenti mentre discutiamo la faccenda a porte chiuse, consapevoli che, in sostanza, si è trattato di un semplice incidente.
