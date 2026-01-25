NOTIZIA DELL'ULTIMO MINUTO! Hamilton LASCIA i test pre-stagionali della Ferrari
Lewis Hamilton si è concesso una meritata pausa durante la pre-stagione di Formula 1. Il pilota ha lasciato l'Italia per raggiungere la Settimana della Moda di Parigi, fondendo con eleganza il mondo delle corse con quello dell’alta moda.
È arrivato nella capitale francese poco prima di un importante lancio legato alla F1, segnalando la sua presenza in uno degli appuntamenti fashion più attesi dell’anno.
Con il suo ingresso, ha dimostrato che la sua influenza va ben oltre le piste, abbracciando con stile e naturalezza l’universo del fashion. Entra in scena Hamilton
Hamilton ha partecipato al suo primo sfilata da uomo per Dior, sfoggiando una versione esclusiva della collezione Autunno/Inverno 2026. Il suo outfit comprendeva un raffinato cappotto nero con collo foderato in pelliccia, abbinato a una camicia bianca impeccabile, in una scelta che trasuda eleganza e modernità. Tuttavia, ciò che ha attirato tutti gli sguardi sono stati gli orecchini a forma di grappolo di diamanti firmati Briony Raymond, un gioiello dal fascino vintage degli anni ’50, valutato 24.500 dollari e simbolo della sua predilezione per gli accessori esclusivi.
In esperienze passate, come al Met Gala 2025 di cui è stato co-presidente, Hamilton aveva optato per orecchini in diamanti taglio Asscher in oro bianco 18 carati, riaffermando il suo legame con uno stile che unisce la velocità delle piste a una raffinata eleganza. Ancora una volta, il leggendario pilota ha riposto fiducia nel talento dello stilista Eric McNeal, artefice della sua immagine sia al Met Gala che al debutto di "F1: The Movie" a New York lo scorso anno. Durante l’evento, ha condiviso la serata con icone del cinema e della moda come Robert Pattinson, Jamie Dornan e Joe Alwyn, accomiatosi nella prima fila per godersi lo spettacolo.
