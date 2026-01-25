Hamilton è ESCLUSO dal suo film agli Oscar

Il pilota della Ferrari in F1, Lewis Hamilton, non figura tra il personale accreditato nella nomination agli Oscar del film dedicato alla Formula 1.

Hamilton compare invece come produttore di questo lungometraggio, debuttato l'estate scorsa, e il suo contributo è stato fortemente evidenziato da Brad Pitt, protagonista del film, il quale ha sottolineato come l’esperienza del sette volte campione abbia donato al progetto un’autenticità e un realismo unici.

Il film, che si è consacrato come il maggior incasso nella carriera di Pitt grazie a cifre impressionanti e al plauso sia della critica che degli appassionati, si colloca tra i titoli di automobilismo di maggiore successo di sempre. La storia segue Sonny Hayes, un pilota in pensione interpretato da Pitt, che decide di tornare in pista per rinnovare il team APX GP, affiancato da Joshua Pearce, interpretato da Damson Idris. Nonostante l’età avanzata del veterano abbia sollevato qualche perplessità – persino Carlos Sainz ha mostrato scetticismo all’idea del ritorno di un americano sopra i 60 anni – la risposta del pubblico è stata calorosa e positiva.

Durante la stagione degli Oscar il film ha ottenuto quattro nomination nelle categorie Miglior Film, Montaggio, Suono ed Effetti Visivi, confermandosi un successo sia di critica che di pubblico. Tuttavia, un recente post sui social ha evidenziato come Hamilton non sia stato inserito fra i produttori nominati per il Miglior Film: mentre nomi quali Pitt, Chad Owen, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski e Jerry Bruckheimer sono citati esplicitamente, il termine “produttori” risulta essere usato per indicare genericamente il resto della squadra, includendo anche Hamilton.

Ci sarà un sequel del film di F1?

Dopo il debutto nelle sale a fine giugno 2025, il film ha incassato poco più di 631 milioni di dollari, diventando il nono successo d’incasso dell’anno e il lungometraggio più redditizio della carriera di Pitt, pur non essendo stato nominato per la recitazione. Inoltre, il film si è affermato come il maggiore successo di Apple TV fino ad oggi. Recentemente, il regista Kosinski ha accennato a un possibile seguito, provvisoriamente intitolato “F2”.

In un’intervista ha spiegato di aver già discusso la questione con il CEO di Apple, Tim Cook, che ha confermato l’apertura delle trattative per un nuovo capitolo. Kosinski ha sottolineato l’entusiasmo mondiale suscitato dal film e ha aggiunto che, nonostante occorra riconsiderare il titolo per evitare confusione con la categoria dedicata ai piloti in formazione, il pubblico sarà sicuramente lieto di vedere tornare Sonny Hayes e l’APX GP sulle piste.

