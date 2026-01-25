Hamilton rivela l'unica cosa a cui non si abituerà MAI della Ferrari
Hamilton rivela l'unica cosa a cui non si abituerà MAI della Ferrari
Lewis Hamilton confessa che non si abituerà mai a uscire dal box a Maranello e a vedere i tifosi appassionati della Ferrari.
Dopo una stagione 2025 deludente, in cui il pilota britannico non è riuscito nemmeno a salire sul podio in un Gran Premio, si prepara ora ad affrontare la sua seconda avventura con la leggendaria scuderia.
Lo scorso venerdì il mondo ha potuto ammirare l'SF-26, prima attraverso un video diffuso sui social e poi con una breve apparizione in pista in un Maranello avvolto dalla nebbia. Durante quei pochi istanti, dopo meno di tre giri, Hamilton ha condiviso le sue prime impressioni sul nuovo design della monoposto e l'emozione di tornare a calcare il box nel 2026.
Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes
Hamilton: il debutto in Ferrari mi ricorda perché amo la F1
Il pilota 41enne ha spiegato: «L'anno scorso ho guidato per la prima volta una monoposto rossa e quell'esperienza, irripetibile per l'essere la prima, rimarrà per sempre speciale».
In questa occasione, l'abitacolo si presenta quasi completamente bianco, offrendo un contrasto sorprendente con la nuova livrea; inoltre, sono davvero contento di essermi adattato perfettamente a questo nuovo ambiente.
«Ciò che mi emoziona di più è sentire il ruggito del motore e percepire le vibrazioni dell'auto che mi attraversano. Aprendo la portiera e avviandomi verso la prima curva, ho potuto vedere dal vivo i tifosi: un'emozione che non dimenticherò mai. Questa giornata è un'occasione per riconnettermi con il team, con la passione dei tifosi e per ricordare perché amo così tanto questo sport.»
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Mercedes alimenta il LOCK-IN verso Horner in F1
- 58 minuti fa
NOTIZIA DELL'ULTIMO MINUTO! Hamilton LASCIA i test pre-stagionali della Ferrari
- 1 ora fa
Mercedes elimina una GRANDE DISTRAZIONE per la F1
- 2 ore fa
Hamilton è ESCLUSO dal suo film agli Oscar
- 3 ore fa
Hamilton rivela l'unica cosa a cui non si abituerà MAI della Ferrari
- Oggi 19:34
La Ferrari sentirà la sua mancanza? Sainz è considerato un potenziale campione di F1
- Oggi 17:04
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- 21 gennaio
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- 12 gennaio