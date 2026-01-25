Hamilton rivela l'unica cosa a cui non si abituerà MAI della Ferrari

Lewis Hamilton confessa che non si abituerà mai a uscire dal box a Maranello e a vedere i tifosi appassionati della Ferrari.

Dopo una stagione 2025 deludente, in cui il pilota britannico non è riuscito nemmeno a salire sul podio in un Gran Premio, si prepara ora ad affrontare la sua seconda avventura con la leggendaria scuderia.

Lo scorso venerdì il mondo ha potuto ammirare l'SF-26, prima attraverso un video diffuso sui social e poi con una breve apparizione in pista in un Maranello avvolto dalla nebbia. Durante quei pochi istanti, dopo meno di tre giri, Hamilton ha condiviso le sue prime impressioni sul nuovo design della monoposto e l'emozione di tornare a calcare il box nel 2026.

Hamilton: il debutto in Ferrari mi ricorda perché amo la F1

Il pilota 41enne ha spiegato: «L'anno scorso ho guidato per la prima volta una monoposto rossa e quell'esperienza, irripetibile per l'essere la prima, rimarrà per sempre speciale».

In questa occasione, l'abitacolo si presenta quasi completamente bianco, offrendo un contrasto sorprendente con la nuova livrea; inoltre, sono davvero contento di essermi adattato perfettamente a questo nuovo ambiente.

«Ciò che mi emoziona di più è sentire il ruggito del motore e percepire le vibrazioni dell'auto che mi attraversano. Aprendo la portiera e avviandomi verso la prima curva, ho potuto vedere dal vivo i tifosi: un'emozione che non dimenticherò mai. Questa giornata è un'occasione per riconnettermi con il team, con la passione dei tifosi e per ricordare perché amo così tanto questo sport.»

