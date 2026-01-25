La Ferrari sentirà la sua mancanza? Sainz è considerato un potenziale campione di F1

Jacques Villeneuve ha espresso l’idea che alcuni piloti, come Carlos Sainz Jr., possano ambire a un titolo mondiale se si trovassero nelle condizioni ideali per esprimere tutto il loro talento.

Il campione del 1997 ha sottolineato che il successo in Formula 1 non dipende esclusivamente dalla velocità, ma richiede anche la giusta mentalità e il supporto adeguato. Molti piloti, per quanto dotati di qualità tecniche eccezionali, potrebbero non avere mai la possibilità di competere in pari condizioni, a causa di una preparazione mentale carente o delle risorse insufficienti.

Villeneuve ha precisato che la conquista di un campionato è il risultato di un approccio integrato, in cui determinazione e capacità di gestione della pressione giocano un ruolo fondamentale. In un’intervista a PokerScout, il canadese ha evidenziato come, in alcune situazioni, piloti apparentemente meno veloci dimostrino una forza interiore e una resilienza tali da emergere nei momenti decisivi. Secondo lui, questo mix di attitudine vincente e supporto tecnico può fare la differenza tra un talento inespresso e un vero campione.

Sainz ha potenziale, ma non è ancora nella giusta posizione

Nel caso di Sainz, recentemente allontanato dalla Ferrari, Villeneuve auspica che venga data un’altra opportunità per competere per il mondiale. Con la vettura giusta, il pilota spagnolo ha tutto il potenziale per raggiungere traguardi importanti.

Pur non essendo mai stato protagonista diretto nella lotta al titolo, le sue prestazioni solide e il suo stile di guida distintivo lo rendono un elemento prezioso in griglia. Dopo l’esperienza in Ferrari, il passaggio alla Williams gli ha permesso di adattarsi rapidamente, evidenziato dal nono posto in classifica lo scorso anno, con 64 punti e due podi all’attivo.

