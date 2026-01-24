La Ferrari cercherà di ingaggiare un giocatore dalla McLaren per via di Hamilton!

Lewis Hamilton avrà un nuovo ingegnere di pista per il 2026. Questo annuncio segue la recente comunicazione della Ferrari, che ha confermato l’ingresso di Riccardo Adami nell’accademia piloti del team.

Tuttavia, resta ancora da definire chi affiancherà Hamilton sul lavoro, ruolo che si preannuncia fondamentale per il futuro della scuderia. Si prevede che Bryan Bozzi, l’ingegnere di Charles Leclerc, collaborerà con Hamilton in alcune sessioni di test pre-stagionali, mentre fonti del Corriere della Sera confermano il coinvolgimento di Carlo Santi, ex ingegnere di Kimi Raikkonen, per apportare la sua esperienza al team.

Le stesse fonti rivelano che un candidato destinato a integrarsi in maniera definitiva è già al lavoro in McLaren. Pur senza svelare l’identità del nuovo ingegnere, il focus resta sull’importanza di una strategia mirata per il 2026, soprattutto considerato il delicato futuro del team e, in particolare, il ruolo di Fred Vasseur.

Un anno fa, Hamilton aveva debuttato ufficialmente con la Ferrari a Maranello, alimentando elevate aspettative tra i tifosi dopo una stagione 2024 promettente, nonostante la mancanza di podi nelle gare più importanti e anche senza vittorie per il compagno Charles Leclerc, ormai da sette stagioni in Scuderia.

La scelta di sospendere la partecipazione alla stagione 2025 sin dall’inizio mira a concentrare ogni sforzo nell’adeguamento alle nuove regolamentazioni, in un progetto ambizioso che mette a rischio la stabilità del team. Solo il tempo saprà svelare se questa strategia porterà i risultati sperati e restituirà alla Ferrari la competitività attesa.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

