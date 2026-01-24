ULTIME NOTIZIE: Confermate le trattative per il ritorno del PIÙ GRANDE NEMICO di Lewis Hamilton

Sono state confermate trattative che potrebbero portare al ritorno di uno dei più grandi rivali di Lewis Hamilton.

Flavio Briatore, consulente di Alpine, ha rilasciato dichiarazioni durante la presentazione della nuova vettura francese in merito al possibile arrivo di Christian Horner, ex team principal della Red Bull e rivale di Hamilton nella lotta per il campionato 2021.

Questo il commento di Briatore: "Otro vuole vendere la sua quota in Alpine. Ci sono diversi gruppi interessati ad acquistare il 24% di Otro. Non lo sappiamo. Nel momento in cui qualcuno acquista il 24% di Otro, noi manteniamo il 74-75% e trattiamo.

"Ma per ora, questa è la situazione." Conosco Christian da molti anni; ci parlo ancora, ma questo non mi riguarda. Prima bisogna acquistare Otro, poi la Renault deve accettare l'acquirente, e poi vedremo cosa succede. "Ma non ha nulla a che fare con me perché sta negoziando con Otro, non con noi", ha commentato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

