Ecco come Alpine ha oscurato la presentazione della Ferrari

Venerdì scorso si è tenuta la presentazione della Ferrari e dell'Alpine con la loro vettura 2026; tuttavia, la squadra italiana è stata completamente messa in ombra dalla rivale francese.

La scuderia di Formula 1 Alpine ha presentato il suo nuovo monoposto, la A526, con cui Pierre Gasly e Franco Colapinto gareggeranno nella prossima stagione. Questo modello segna una svolta per il team francese, poiché è la prima volta che Alpine si avvale di un’unità motrice Mercedes.

Con questo annuncio si apre un nuovo capitolo per la scuderia, che punta a consolidarsi nella massima categoria del motorsport. In un evento senza precedenti, l’auto è stata svelata durante una prova a velocità costante, un format inedito nella storia della Formula 1.

Già questa settimana, Pierre Gasly ha messo alla prova il veicolo durante una sessione di shakedown a Silverstone, facendo risuonare il design già amato nella stagione precedente. Scopri qui di seguito le immagini della A526:

Alpine

Alpine

New era, new opportunity – The Rise Continues. pic.twitter.com/pZ4rIl5MI4 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

Correlato: In immagini: TUTTO quello che devi sapere sulla NUOVA Ferrari del 2026

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato