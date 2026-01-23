close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Alpine, Briatore, Ferrari, socials

Ecco come Alpine ha oscurato la presentazione della Ferrari

Ecco come Alpine ha oscurato la presentazione della Ferrari

Gianluca Cosentino
Alpine, Briatore, Ferrari, socials

Venerdì scorso si è tenuta la presentazione della Ferrari e dell'Alpine con la loro vettura 2026; tuttavia, la squadra italiana è stata completamente messa in ombra dalla rivale francese.

La scuderia di Formula 1 Alpine ha presentato il suo nuovo monoposto, la A526, con cui Pierre Gasly e Franco Colapinto gareggeranno nella prossima stagione. Questo modello segna una svolta per il team francese, poiché è la prima volta che Alpine si avvale di un’unità motrice Mercedes.

Con questo annuncio si apre un nuovo capitolo per la scuderia, che punta a consolidarsi nella massima categoria del motorsport. In un evento senza precedenti, l’auto è stata svelata durante una prova a velocità costante, un format inedito nella storia della Formula 1.

Già questa settimana, Pierre Gasly ha messo alla prova il veicolo durante una sessione di shakedown a Silverstone, facendo risuonare il design già amato nella stagione precedente. Scopri qui di seguito le immagini della A526:

Alpine
Alpine
Alpine
Alpine

Correlato: In immagini: TUTTO quello che devi sapere sulla NUOVA Ferrari del 2026

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Formula 1

Latest News

Ecco come Alpine ha oscurato la presentazione della Ferrari
Ferrari

Ecco come Alpine ha oscurato la presentazione della Ferrari

  • Ieri 22:00
Hamilton Notizie Oggi: Lo spavento durante i test; l'incidente di Alonso; la candidatura all'Oscar
Ferrari

Hamilton Notizie Oggi: Lo spavento durante i test; l'incidente di Alonso; la candidatura all'Oscar

  • Ieri 23:45
Antonelli Notizie Oggi: Confermano l'inseguimento, vogliono fermarlo, fanno infuriare Alonso
Mercedes

Antonelli Notizie Oggi: Confermano l'inseguimento, vogliono fermarlo, fanno infuriare Alonso

  • Ieri 23:30
Ferrari Notizie Oggi: La nuova Ferrari del 2026; Nuovo alleato; Oscurata da Alpine
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: La nuova Ferrari del 2026; Nuovo alleato; Oscurata da Alpine

  • Ieri 23:15
La Ferrari trova alleati nella guerra contro la Mercedes
Ferrari

La Ferrari trova alleati nella guerra contro la Mercedes

  • Ieri 20:00
UFFICIALE: Lewis Hamilton è NOMINATO all'Oscar
Ferrari

UFFICIALE: Lewis Hamilton è NOMINATO all'Oscar

  • Ieri 19:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • 18 gennaio
 Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

  • 21 gennaio
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play