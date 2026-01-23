F1, il film che vanta anche le apparizioni di Lewis Hamilton, ha raccolto quattro candidature agli Oscar.

Il lungometraggio, dedicato alla Formula 1, ha ottenuto riconoscimenti in quattro categorie, inclusa quella per il Miglior Film, a seguito dell'annuncio dei candidati per la 98ª edizione dell'Academy, presentato giovedì scorso.

Negli scorsi giorni sono state confermate ufficialmente nove candidature su ventiquattro categorie, mentre i restanti quindici sono stati annunciati poco dopo. L’epopea, diretta da Joseph Kosinski, vede Brad Pitt nel ruolo principale e Lewis Hamilton – sette volte campione del mondo – al timone della produzione, garantendo al film un posto tra le proposte più ambite quest'anno.

La pellicola si confronterà con titoli di grande rilievo come "Marty Supreme", "Frankenstein", "One Battle After Another" e "Sinners". Con un budget che si aggira intorno ai 300 milioni di dollari, questo progetto segna il primo ingresso autentico di

Apple nel mondo della Formula 1. Inoltre, il colosso tecnologico ha investito 750 milioni di dollari per assicurarsi i diritti di trasmissione negli Stati Uniti per i prossimi cinque anni. Dopo il debutto nelle sale a fine giugno 2025, il film ha incassato poco più di 631 milioni di dollari, classificandosi come la nona produzione cinematografica più redditizia dell'anno.

Con Hamilton operando dietro le quinte, Brad Pitt ha assunto il ruolo di protagonista, interpretando Sonny Hayes, un pilota di sessant'anni che si unisce al team APXGP. Damson Idris ha dato vita a Joshua Pearce, un giovane talento della scuderia britannica, mentre Kerry Condon, direttore di gara dell’APXGP, rappresenta il punto di riferimento femminile della pellicola.

Javier Bardem, poi, interpreta il proprietario del team. Pur non essendo tra gli interpreti, Lewis Hamilton emerge come uno dei piloti con il maggior numero di apparizioni nella griglia della F1, conferendogli un ruolo di rilievo nella narrazione.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

