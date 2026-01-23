Kimi Antonelli ha recentemente suscitato diverse critiche, con alcuni che auspicano di frenare la sua ascesa in vista della stagione 2026 della Formula 1.

Alexander Wurz, ex pilota e presidente della GPDA, ha espresso profonda preoccupazione per quella che molti considerano una mossa controversa adottata dalla Mercedes. L'austriaco teme che l’incremento del rapporto di compressione nei motori utilizzati da Alpine possa incidere in maniera decisiva sulla lotta per il titolo mondiale del 2026.

Secondo Wurz, Mercedes impiega materiali che, espandendosi con il calore generato durante la guida, consentono di raggiungere un rapporto di compressione effettivo vicino a 18:1, offrendo così un vantaggio competitivo notevole.

L’ex pilota sottolinea che questa strategia potrebbe tradursi in un aumento compreso tra dieci e quindici cavalli, determinando un miglioramento di tre o quattro decimi al giro, un margine così importante da essere difficile da neutralizzare, anche per i piloti più esperti. “Questo potrebbe decidere il campionato mondiale”, ha dichiarato Wurz in un'intervista al Krone Zeitung, avvertendo che potremmo assistere a “scene eccezionali” nella prima metà della stagione.

Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dal nuovo sistema di gestione energetica, che prevede una distribuzione 50/50 tra motore a combustione ed energia elettrica. Tale configurazione costringe le squadre meno affermate a sviluppare sistemi efficienti, mentre i team con consolidata esperienza nella tecnologia ibrida possono contare su anni di perfezionamento.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

