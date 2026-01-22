UFFICIALE: Mercedes presenta la sua vettura del 2026

Mercedes ha svelato il nuovo design della sua monoposto, pronta a sfidare Fernando Alonso per il titolo della prossima stagione di Formula 1. Pur mantenendo riservati i dettagli tecnici, il team tedesco ha presentato al mondo uno schema di colori vivace che segna l’inizio di una nuova era in pista.

Il nuovo look sarà presentato ufficialmente il 2 febbraio durante un importante evento di lancio, anche se durante le festività natalizie era stato anticipato che il 22 gennaio sarebbero state rilasciate immagini digitali del nuovo design.

Queste immagini, recentemente pubblicate online, mostrano la vivace livrea della monoposto Mercedes per la stagione 2026, con George Russell e Kimi Antonelli al volante.

Finora il mondo delle monoposto ha visto quattro presentazioni importanti. Red Bull Racing e il team gemello Racing Bulls hanno inaugurato la stagione con un grande evento a Detroit in collaborazione con Ford USA, Haas è stato il terzo ad esibirsi, mentre il duo formato da Esteban Ocon e Oliver Bearman ha mostrato solamente alcune anteprime digitali del nuovo design. Audi ha completato la serie presentando la propria vettura in diretta da Berlino.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

