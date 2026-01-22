Mercedes riceve la PEGGIORE notizia sul suo più grande desiderio

L'ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher, ha espresso forti dubbi circa un eventuale passaggio di Max Verstappen alla Mercedes nel prossimo futuro.

Secondo Schumacher, la collaborazione tra Verstappen e Toto Wolff non porterebbe i risultati sperati: il pilota olandese, spesso accostato alla scuderia di Brackley, è legato alla Red Bull fino al 2028, nonostante i numerosi rumor che hanno fatto eco nel corso degli anni. Queste osservazioni sottolineano la solidità dell’impegno attuale di Verstappen, evidenziando come le scelte nel mondo della F1 siano dettate non solo dalle mode del momento, ma anche dalla concretezza di un progetto vincente.

In vista di speculazioni che prevedono un cambio di squadra qualora la Red Bull non dovesse garantire a Verstappen una monoposto competitiva per contendersi il titolo nel 2026, il panorama regolamentare della F1 sta per subire una trasformazione significativa.

La riforma interesserà sia le unità di potenza che le regole aerodinamiche, costringendo il pilota olandese a rivalutare il proprio futuro in base al team più adatto ad affrontare le nuove sfide. Schumacher, che ha corso in F1 dal 1997 al 2007 e oggi collabora con Sky Germania, ha sottolineato nel podcast Backstage Boxengasse quanto sia difficile immaginare una sintonia efficace tra Verstappen e Wolff. Ha ricordato che una squadra ideale farebbe di tutto per valorizzare un talento come Verstappen, e ha paragonato la situazione anche a quella di Aston Martin, dove il ruolo di Helmut risulta determinante. Tuttavia, il recente comfort mostrato da Verstappen nel suo attuale ambiente conferma la solidità del rapporto con la Red Bull.

Rimarrà Verstappen in Red Bull?

Recenti dichiarazioni riguardo l'intenzione del pilota di concludere la carriera in Red Bull, o perlomeno di rispettare il contratto attuale, hanno messo a tacere le voci su un eventuale cambio nel 2027 verso la scuderia di Milton Keynes.

Per un quattro volte campione del mondo, l'idea di contendersi posizioni intermedie in un contesto che non si adatta alle nuove normative sarebbe inaccettabile. Con il progredire della stagione 2026, le domande sul futuro a lungo termine di Verstappen si faranno sempre più pressanti, soprattutto considerando che numerosi team non hanno ancora assicurato la permanenza dei propri piloti oltre quella data.

L'anno 2026 rappresenterà una svolta storica per la Red Bull, segnando la prima stagione priva di figure chiave come Christian Horner e Helmut Marko. Inoltre, l'addio alla leggenda del design Adrian Newey e la recente uscita dell'ex direttore sportivo Jonathan Wheatley, passato alla Sauber nel 2024, testimoniano l'entità dei cambiamenti in arrivo nella scuderia.

Queste trasformazioni interne aumenteranno ulteriormente la pressione sul futuro di Verstappen, il cui destino dipenderà dalla capacità della Red Bull di adattarsi prontamente alle nuove sfide regolamentari.

