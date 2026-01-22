La Red Bull alimenta la furia dei tifosi contro la Ferrari

Una dichiarazione insolita da parte della Ferrari sui social ha lasciato i fan della F1 davvero perplessi, mentre la Red Bull non ha perso l’occasione per prendere in giro i suoi rivali.

In vista della stagione 2026 e dell'atteso lancio del nuovo SF-26, la Ferrari ha lasciato intendere che il suo monoplazza sia stato “costruito al buio”. Il post su X recitava: “Costruito all’oscurità. Guidato alla luce.” Dopo una stagione disastrosa – la terza degli ultimi sette anni senza una vittoria – gli appassionati si aspettavano almeno una macchina realizzata con la trasparenza che meritavano.

Non sono mancate le critiche: alcuni utenti hanno scherzato dicendo “Costruito al buio, siamo fregati”, mentre altri hanno commentato che si stavano già cercando scuse. Si è ipotizzato, addirittura, che se il modello della stagione precedente avesse beneficiato di una maggiore chiarezza, la situazione attuale sarebbe potuta essere ancor più critica. Altri hanno osservato: “Forse questo è il problema della Ferrari oggi; se accendessero le luci, il monoposto sarebbe migliore.”

Un tifoso, però, ha espresso ottimismo nei confronti della nuova macchina, aggiungendo che “è una vettura splendida, capace di illuminare perfino le ombre con la sua anima”. Contestualmente, la Red Bull ha replicato prendendo in giro la Ferrari e affermando, in riferimento al proprio RB22, “Costruito alla luce. E, naturalmente, guidato alla luce.” È chiaro che il nuovo modello della Ferrari non è stato fabbricato nell’oscurità, e il vero significato del messaggio enigmatico resta ancora un mistero. Scopriremo se la vettura è stata realizzata “con le luci accese” quando, sabato 23 gennaio, verrà svelato il design completo.

Le speranze di Hamilton puntano sulla Ferrari

Tra chi crede che la Ferrari abbia fatto chiarezza nella costruzione del SF-26 c’è Lewis Hamilton, che, a 41 anni, ambisce a conquistare un mitico ottavo titolo mondiale.

Dopo aver vinto solo due gare nelle ultime quattro stagioni, il sette volte campione sta per affrontare una nuova era nella F1, in cui radicali cambiamenti regolatori potrebbero permettere al suo team di superare la concorrenza.

Tuttavia, Hamilton dovrà migliorare significativamente un rendimento che, nel 2025, lo ha visto finire ben 86 punti dietro Charles Leclerc durante la sua prima stagione come compagno di equipe, senza riuscire a salire mai sul podio e concludendo al sesto posto nel campionato piloti.

