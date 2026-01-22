La Red Bull alimenta la furia dei tifosi contro la Ferrari
La Red Bull alimenta la furia dei tifosi contro la Ferrari
Una dichiarazione insolita da parte della Ferrari sui social ha lasciato i fan della F1 davvero perplessi, mentre la Red Bull non ha perso l’occasione per prendere in giro i suoi rivali.
In vista della stagione 2026 e dell'atteso lancio del nuovo SF-26, la Ferrari ha lasciato intendere che il suo monoplazza sia stato “costruito al buio”. Il post su X recitava: “Costruito all’oscurità. Guidato alla luce.” Dopo una stagione disastrosa – la terza degli ultimi sette anni senza una vittoria – gli appassionati si aspettavano almeno una macchina realizzata con la trasparenza che meritavano.
Non sono mancate le critiche: alcuni utenti hanno scherzato dicendo “Costruito al buio, siamo fregati”, mentre altri hanno commentato che si stavano già cercando scuse. Si è ipotizzato, addirittura, che se il modello della stagione precedente avesse beneficiato di una maggiore chiarezza, la situazione attuale sarebbe potuta essere ancor più critica. Altri hanno osservato: “Forse questo è il problema della Ferrari oggi; se accendessero le luci, il monoposto sarebbe migliore.”
Un tifoso, però, ha espresso ottimismo nei confronti della nuova macchina, aggiungendo che “è una vettura splendida, capace di illuminare perfino le ombre con la sua anima”. Contestualmente, la Red Bull ha replicato prendendo in giro la Ferrari e affermando, in riferimento al proprio RB22, “Costruito alla luce. E, naturalmente, guidato alla luce.” È chiaro che il nuovo modello della Ferrari non è stato fabbricato nell’oscurità, e il vero significato del messaggio enigmatico resta ancora un mistero. Scopriremo se la vettura è stata realizzata “con le luci accese” quando, sabato 23 gennaio, verrà svelato il design completo.
Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes
Le speranze di Hamilton puntano sulla Ferrari
Tra chi crede che la Ferrari abbia fatto chiarezza nella costruzione del SF-26 c’è Lewis Hamilton, che, a 41 anni, ambisce a conquistare un mitico ottavo titolo mondiale.
Dopo aver vinto solo due gare nelle ultime quattro stagioni, il sette volte campione sta per affrontare una nuova era nella F1, in cui radicali cambiamenti regolatori potrebbero permettere al suo team di superare la concorrenza.
Tuttavia, Hamilton dovrà migliorare significativamente un rendimento che, nel 2025, lo ha visto finire ben 86 punti dietro Charles Leclerc durante la sua prima stagione come compagno di equipe, senza riuscire a salire mai sul podio e concludendo al sesto posto nel campionato piloti.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Lewis Hamilton Oggi: Sta creando scompiglio in Ferrari; La Red Bull ride
- 46 minuti fa
Mercedes riceve la PEGGIORE notizia sul suo più grande desiderio
- 1 ora fa
La Red Bull alimenta la furia dei tifosi contro la Ferrari
- 2 ore fa
Hamilton prepara il caos in Ferrari prima dell'inizio della stagione
- 3 ore fa
UFFICIALE: Mercedes presenta la sua vettura del 2026
- Oggi 14:06
Hamilton prende in giro Leclerc in Ferrari e la tensione sale.
- Oggi 18:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- Ieri 16:00
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- 12 gennaio